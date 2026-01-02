Publicidad
Estas son las temperaturas máximas que se esperan este fin de semana en Ñuble y Biobío DATOS ÚTILES METEORED

Estas son las temperaturas máximas que se esperan este fin de semana en Ñuble y Biobío

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Ola de calor se trasladará al centro sur de Chile el primer fin de semana de 2026, con temperaturas hasta 37 °C y vientos Puelche.

De acuerdo al análisis basado en el modelo del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF, por su sigla en inglés), la ola de calor que afectó a la zona central del país se moverá hacia el centro sur durante el primer fin de semana de 2026.

Esta situación está vinculada al desplazamiento y fortalecimiento de una dorsal en altura, ubicada a 5.500 metros sobre el nivel del mar (500 hPa), que interactúa con la vaguada costera y se hará sentir en las regiones mencionadas.

Qué temperaturas se esperan el viernes 2 de enero

El viernes, las máximas en los valles de Ñuble y Biobío podrían alcanzar entre 33 y 35 °C. En el valle norte de La Araucanía, los termómetros oscilarán entre 30 y 32 °C.

Además, se prevén rachas de viento cercanas a los 50 km/h en la provincia de Arauco y en la Región de Los Ríos (litoral y valle) durante la tarde.

También te puede interesar:
Parque Nacional Torres del Paine elimina obligación de guía en el Circuito Macizo Paine
Parque Nacional Torres del Paine elimina obligación de guía en el Circuito Macizo Paine
Aumento en peajes en Coquimbo: revisa cómo quedan los valores a partir de enero
Aumento en peajes en Coquimbo: revisa cómo quedan los valores a partir de enero

El calor aumentará el sábado 3 de enero

Para el sábado, se anticipa un incremento de las temperaturas. En los valles de Biobío y La Araucanía, los registros podrían llegar a 36 °C, mientras que en localidades como Antuco y Melipeuco rondarán los 34 °C.

En los valles de Ñuble, se esperan máximas cercanas a los 35 °C, y en gran parte de la Región de Los Ríos, los termómetros podrían alcanzar los 33 °C por la tarde. Se estima que las rachas de viento disminuirán a 40 km/h en los valles de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Durante la tarde, algunas tormentas eléctricas secas —sin precipitación— podrían afectar la cordillera de Los Andes en estas regiones.

Qué condiciones se prevén para el domingo 4 de enero

El calor se mantendrá el domingo, impulsado por el desplazamiento de la dorsal hacia el sur y la formación de una baja segregada. Esta combinación, junto a la vaguada costera, favorecerá la aparición del viento Puelche, intensificando las condiciones cálidas y secas en La Araucanía y Los Ríos.

Se proyectan temperaturas de hasta 37 °C en los valles de La Araucanía, mientras que Valdivia, Coñaripe y gran parte de Los Ríos podrían registrar hasta 35 °C. Rachas cercanas a 50 km/h se esperan en localidades como Purén, Nueva Imperial, Temuco, Pitrufquén y Pucón.

La aproximación de la baja segregada también podría generar tormentas eléctricas secas en la cordillera de Los Andes de Biobío y La Araucanía, así como en el valle norte de esta última región, sin que se registre precipitación significativa.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad