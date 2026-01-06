Alza de peajes entre Calama y Antofagasta: estos son los nuevos cobros por tramo

Quienes recorran la ruta entre Calama y Antofagasta enfrentarán un incremento en los costos asociados al pago de peajes tras la entrada en vigor del reajuste tarifario en los troncales de este corredor de la Región de Antofagasta.

El alza es más evidente en los peajes Cerritos Bayos, ubicado en el acceso a Calama, y Panamericana Norte – Ruta 5, pasos obligados para completar el trayecto completo entre ambas comunas. Para automóviles y camionetas, el costo combinado por ida y vuelta alcanza los $12.400.

Cómo quedan los cobros por tramo

Las tarifas actualizadas fijan en $3.350 el peaje Cerritos Bayos por vehículo liviano, mientras que en el Troncal Panamericana Norte el valor es de $2.850. Calculando ambos puntos de cobro en ambos sentidos, el total asciende a $6.700 en el primer tramo y $5.700 en el segundo.

Quiénes se ven afectados por el reajuste

El aumento no solo afecta a los conductores particulares, sino que se extiende a motocicletas, buses y camiones, incluyendo aquellos de mayor tonelaje y vehículos sobredimensionados, consolidando un incremento transversal respecto de 2025.