PAES 2026: estos son los colegios con mejores resultados a nivel nacional
Se publicaron los resultados de la PAES Regular y el ranking de los 10 colegios con mejores puntajes promedio a nivel nacional.
Este lunes se dieron a conocer los puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, evaluación clave para el ingreso a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en Chile. Junto con los resultados individuales, también se difundió el listado de establecimientos educacionales con los promedios más altos del país.
La información resulta especialmente relevante para apoderados y comunidades educativas que analizan el desempeño académico de los colegios en esta medición estandarizada.
Qué colegios lideraron el ranking PAES 2026
Según el ranking elaborado por La Tercera, el mejor desempeño fue obtenido por el Cambridge College, ubicado en la comuna de Providencia, que alcanzó un puntaje promedio de 893. En el segundo lugar se posicionó el Colegio Cordillera, mientras que el tercer puesto fue para La Girouette, ambos establecimientos de la comuna de Las Condes.
El listado completo está compuesto exclusivamente por colegios particulares pagados y quedó conformado de la siguiente manera:
- Cambridge College (Providencia): 893
- Cordillera (Las Condes): 889
- La Girouette (Las Condes): 872
- Tabancura (Vitacura): 870
- Huinganal (Lo Barnechea): 869
- Instituto Hebreo (Lo Barnechea): 865
- Francisco Encina (Ñuñoa): 863
- Los Andes (Vitacura): 862
- Pinares (Chiguayante): 860
- The Grange (La Reina): 856
Dónde se pueden consultar los resultados de la PAES
Los puntajes oficiales de la PAES Regular ya se encuentran disponibles tanto en el sitio web del Ministerio de Educación (Mineduc) CLIC AQUÍ, como en el portal del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), CLIC AQUÍ.
Para revisar la información, las y los postulantes deben ingresar con su usuario y contraseña asociados a su cuenta DEMRE, desde donde podrán acceder al detalle de sus resultados.