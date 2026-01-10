Acceso al río Chillán: por qué el balneario municipal sigue cerrado

La instalación de un portón en el pasaje El Roble, camino a Las Mariposas, ha desatado una polémica entre quienes buscan disfrutar del río Chillán y los residentes de parcelas que defienden la seguridad del lugar. La situación quedó reflejada en un video difundido en redes sociales, donde se evidencian los choques entre ambos grupos.

Ayer, en declaraciones a La Discusión, la Seremi de Bienes Nacionales reconoció que las denuncias por la falta de acceso al río son recurrentes. La autoridad detalló que se ha realizado fiscalización en terreno y que se trabaja en coordinación con la municipalidad y el gobierno regional para definir un acceso seguro para la comunidad.

Por qué el balneario municipal sigue cerrado

En respuesta a la situación, la Municipalidad de Chillán señaló que el balneario municipal no cumple actualmente con las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni comodidad necesarias para recibir a bañistas, por lo que no será habilitado para actividades recreativas.

El municipio recordó que hace algunos años el lecho del río sufrió graves daños a causa de aluviones provenientes de la precordillera, alterando el cauce y las condiciones naturales del sector.

“Trabajos posteriores de regantes y del Ministerio de Obras Públicas permitieron mejorar el cauce aguas arriba del lugar en el que se encontraba el balneario”, detallaron. Sin embargo, estas obras no recuperaron el área para fines recreativos.

Qué riesgos actuales presenta el río

El río Chillán ha experimentado una disminución significativa de su caudal, careciendo de flujo de agua constante y suficiente para garantizar la seguridad en actividades recreativas. A esto se suman las condiciones de riesgo de incendios forestales de la zona, marcadas por altas temperaturas, pastizales secos y escasez de agua.

“Lo que es un factor a considerar, teniendo en cuenta que las actividades que se realizaban en el balneario consideraban fogatas, uso de fuego y diversas actividades humanas que generaban riesgos de propagación de llamas”, destacaron desde la municipalidad.

Cómo afecta la seguridad ciudadana

Otro elemento que limita la apertura del balneario es la presencia de parcelas y viviendas en el sector. La seguridad de los vecinos es un factor prioritario a considerar.

“La seguridad ciudadana de vecinos y vecinas es un factor prioritario a resguardar”, enfatizaron.