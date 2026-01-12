Día de los Patrimonios en Verano: actividades culturales gratuitas en enero 2026

El Gobierno confirmó este martes la realización de la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, una nueva instancia cultural que se desarrollará en enero de 2026 y que busca ampliar la experiencia patrimonial a la temporada estival, integrando espacios naturales y comunitarios a lo largo del país.

Este hito se suma a las celebraciones ya consolidadas del Día de los Patrimonios, que en 2026 tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31 de mayo, además de la versión enfocada en niñas, niños y adolescentes, incorporada desde agosto del año pasado.

Por qué habrá un Día de los Patrimonios en Verano

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio explican que esta nueva jornada apunta a destacar el patrimonio más allá de los espacios tradicionales, poniendo énfasis en el entorno natural y social del país.

Con esta iniciativa se busca relevar “la dimensión natural del patrimonio, presente en la playa y el litoral, el campo, los parques, las plazas y la montaña, espacios que durante el verano se transforman en lugares de descanso, encuentro y memoria compartida”, señalaron desde la cartera.

Fecha para el Día de los Patrimonios en Verano 2026

La fecha definida para esta primera edición es el sábado 31 de enero de 2026. Durante esa jornada, personas de todas las edades podrán participar en actividades culturales gratuitas que se desplegarán en distintos territorios del país.

Al igual que en versiones anteriores del Día de los Patrimonios, la organización habilitará un buscador de actividades durante la semana previa al evento, con el fin de que la ciudadanía pueda revisar la programación disponible.

Programación Día de los patrimonios

La cartelera oficial estará disponible en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl. Si bien la plataforma ya se encuentra habilitada, actualmente se desarrolla el proceso de inscripción de actividades y entidades que formarán parte de la jornada del 31 de enero.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, destacó el carácter ciudadano de esta celebración y su consolidación a lo largo del tiempo.

“la invitación es a que este verano podamos vivir una vez más este encuentro, que por más de 25 años se ha consolidado en nuestro país como una fiesta cívica ciudadana muy esperada a lo largo de todo Chile, donde la ciudadanía repleta sus calles, sus barrios patrimoniales, sus edificios, se conecta con su historia y con nuestra memoria compartida”.

Calendario patrimonial 2026

Con la incorporación del Día de los Patrimonios en Verano, el calendario oficial de actividades patrimoniales para este año queda establecido de la siguiente manera: