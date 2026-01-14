Suben los peajes y el TAG este 2026: estos son los nuevos valores por autopista en Chile

Desde este mes entró en vigencia un ajuste en los valores de peajes y sistemas TAG a nivel nacional. El incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Para este período, el reajuste alcanzó un 3,4%, cifra que se sitúa por debajo de los aumentos registrados en años anteriores, cuando el IPC marcó un 4,8% en 2025, un 4,2% en 2024 y un alza excepcional de 13,3% en 2023. Pese a ello, el cambio impacta directamente en el costo de desplazamiento para quienes utilizan autopistas concesionadas.

A continuación, se detallan las tarifas actualizadas que rigen durante este 2026 en las principales rutas del país.

Cuáles son las nuevas tarifas de la Ruta 68 hacia la Costa

En la Ruta 68, en dirección a la costa, los valores para usuarios con TAG habilitado o pago manual quedaron definidos de la siguiente manera:

Autos y camionetas: $2.700 en horario normal y $4.000 en horario punta.

$2.700 en horario normal y $4.000 en horario punta. Motos y motonetas: $800 en horario normal y $1.200 en horario punta.

$800 en horario normal y $1.200 en horario punta. Buses y camiones de dos ejes: $4.800 en horario normal y $7.200 en horario punta.

Qué precios rigen en la Ruta 5 Sur y el Acceso Sur a Santiago

Para el tramo Santiago–Talca y el acceso sur a la capital, las tarifas para autos, camionetas, SUV y van son:

Troncales Ruta 5 Sur: $3.800.

$3.800. Laterales Ruta 5 Sur: $900.

$900. Troncal Acceso Sur: $1.400.

$1.400. Lateral Acceso Sur: $700.

Cuánto cuesta circular por la Ruta 78 y el eje Américo Vespucio

En la Autopista Santiago–San Antonio y sectores asociados, los valores quedaron establecidos de la siguiente forma:

Américo Vespucio

Motos, cuatrimotos y motonetas: $215 normal / $430 punta.

Autos y camionetas: $718 normal / $1.077 punta.

Buses y camiones de dos ejes: $1.436 normal / $2.872 punta.

Rinconada

Motos: $99 normal / $198 punta.

Autos: $330 normal / $495 punta.

Buses y camiones: $660 normal / $1.320 punta.

Padre Hurtado

Motos: $67,5 normal / $135 punta.

Autos: $225 normal / $337 punta.

Buses y camiones: $450 normal / $900 punta.

Malloco

Motos: $67,5 normal / $135 punta.

Autos: $225 normal / $337,5 punta.

Buses y camiones: $450 normal / $900 punta.

Talagante

Motos: $112 normal / $225 punta.

Autos: $375 normal / $562 punta.

Buses y camiones: $750 normal / $1.500 punta.

El Paico

Motos: $112 normal / $225 punta.

Autos: $375 normal / $562 punta.

Buses y camiones: $750 normal / $1.500 punta.

Cómo quedaron los valores de Costanera Norte en 2026

En el eje Costanera Norte, sentido oriente a poniente, los precios para autos son los siguientes:

Puente Padre Arteaga – Puente San Francisco: $149 normal / $288 punta.

Puente San Francisco – Gran Vía: $449 normal / $865 punta.

Gran Vía – Centenario: $425 normal / $819 punta.

Centenario – Puente Lo Saldes: $264 normal / $508 punta.

Salida Bellavista: $233 normal / $450 punta.

Puente Lo Saldes – Vivaceta: $719 normal / $1.384 punta.

Entrada Purísima: $225 normal / $434 punta.

Entrada Vivaceta: $119 normal / $229 punta.

Vivaceta – Carrascal: $715 normal / $1.378 punta.

Carrascal – Petersen: $239 normal / $461 punta.

Petersen – Américo Vespucio Poniente: $364,8 normal / $702 punta.

Américo Vespucio Poniente: $535 normal / $1.030 punta.

Cuáles son las tarifas actualizadas de la Autopista Central – General Velázquez

Dirección sur a norte

Ruta 5 Sur – Américo Vespucio: $412.

Américo Vespucio – Carlos Valdovinos: $512.

Carlos Valdovinos – Alameda: $287 normal / $575 punta.

Alameda – Río Mapocho: $421 normal / $843 punta.

Río Mapocho – Ruta 5 Norte: $512 normal / $1.024 punta.

Dirección norte a sur

Ruta 5 – Río Mapocho: $512 normal / $1.024 punta.

Río Mapocho – Alameda: $421 normal / $843 punta.

Alameda – Carlos Valdovinos: $287 normal / $575 punta.

Carlos Valdovinos – Américo Vespucio: $512.

Américo Vespucio – Ruta 5 Sur: $412,5 normal / $825 punta.

