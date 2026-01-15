Ranking con las carreras mejor remuneradas en Chile en 2026 para profesionales bilingües

A poco de comenzar 2026, son muchos quienes se plantean metas como cambiar de trabajo, estudiar una nueva carrera o aumentar sus ingresos. Sin embargo, para que esos sueños se transformen en realidad, no basta sólo con el entusiasmo, ya que también es clave contar con las herramientas adecuadas que permitan llevarlos a la práctica, siendo una de ellas el saber inglés.

“El manejo del inglés puede marcar una diferencia significativa en la proyección salarial de una persona, llegando incluso a aumentar los ingresos en torno a un 50% frente a quienes no dominan otro idioma. Hoy, el bilingüismo se ha convertido en una habilidad clave para las empresas, ya que facilita el trabajo en entornos globales y abre oportunidades para asumir roles estratégicos”, explica Ricardo Castro, Country Manager de Berlitz Chile, centro con 148 años de trayectoria y referente mundial en la enseñanza de idiomas.

Ahora, la gran pregunta es cuáles son las carreras que no sólo exigen el dominio del inglés, sino que además ofrecen mejores remuneraciones precisamente por contar con esta competencia, hoy altamente valorada en el mercado laboral chileno en un contexto cada vez más globalizado.

De acuerdo con Berlitz Chile, centro con 148 años de trayectoria en la enseñanza de idiomas, estas son las profesiones en las que ser bilingüe representa un salto cualitativo en las oportunidades y el desarrollo laboral:

Ingeniería Civil en Minas

Geología

Ingeniería Civil Metalúrgica

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil de Industrias

Comercio Internacional

Ingeniería en informática

Contador Auditor

Ingeniería Civil Química

Ingeniería Civil Eléctrica

“Los profesionales bilingües no sólo aumentan sus posibilidades de empleabilidad, sino que también acceden a mayores oportunidades de movilidad internacional y a proyectos de carácter estratégico. En ese sentido, el éxito profesional ya no depende únicamente de la carrera elegida, sino de la capacidad de potenciarla con el dominio de un segundo idioma, siendo el inglés el más demandado”, enfatiza el especialista.

Aprender inglés después de los 40 años

Bajo esta premisa, Berlitz Chile pone a disposición de profesionales y estudiantes de todas las edades una amplia oferta de programas inmersivos, con diversas modalidades -presenciales y online, individuales y grupales- diseñadas para responder a distintas necesidades, pero con un objetivo común: lograr que los alumnos hablen inglés de forma fluida en un periodo de 4 a 6 semanas con programas como Inmersión Total®, o en pocos meses con otros programas disponibles.

“A lo largo de mi experiencia en Berlitz Chile, he visto que el verdadero cambio ocurre cuando aprender inglés deja de ser una meta más en la lista y se convierte en un propósito personal. Cuando las personas entienden que no se trata de memorizar reglas gramaticales, sino de ganar confianza para comunicarse, acceder a mejores oportunidades laborales”, indica Ricardo Castro.

“Aprender un nuevo idioma no tiene límite de edad, como se creía antiguamente. Tener más de 40 años no significa, en absoluto, que sea tarde para alcanzar un inglés fluido. Si bien es cierto que mientras antes se invierte en este aprendizaje, mayores son las ventajas, eso no impide que en la adultez también sea posible lograrlo con éxito. En Berlitz Chile lo vemos: un 44,9% de nuestros estudiantes tiene entre 35 y 44 años, y un 19,4% pertenece al rango de 45 a 54 años. ¿Qué los motiva? La búsqueda de nuevas oportunidades laborales, el desarrollo personal y, sobre todo, el deseo de romper límites que por años creyeron inamovibles”, finaliza el profesional.