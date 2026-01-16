Horarios de la Barcaza Puerto Fuy: acceso clave al Paso Hua Hum

El cruce lacustre entre Puerto Fuy y Puerto Pirehueico, en el lago Pirehueico, es un paso fundamental para quienes utilizan el Paso Fronterizo Hua Hum entre Chile y Argentina. El servicio de barcaza opera durante todo el año con horarios diferenciados según la temporada, tanto para pasajeros como para vehículos.

Cuáles son los horarios de la barcaza en temporada alta

La temporada alta se extiende del 10 de enero al 31 de marzo, periodo en el que se refuerzan las frecuencias diarias.

Lunes

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 07:00, 11:00, 13:30, 15:30 y 18:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 09:00, 13:30, 16:00, 18:00 y 20:30 hrs

Martes, miércoles y jueves

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 09:00, 11:00, 13:30, 15:30 y 18:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 11:30, 13:30, 16:00, 18:00 y 20:30 hrs

Viernes

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 17:00 y 18:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 09:00, 11:30, 15:00, 16:00, 19:30 y 20:30 hrs

Sábado y domingo

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 08:00, 09:00, 12:30, 13:30, 17:00 y 18:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 10:30, 11:30, 15:00, 16:00, 19:30 y 20:30 hrs

Cómo funciona el cruce en temporada baja

La temporada baja rige del 1 de abril al 9 de enero, con menos frecuencias pero manteniendo conectividad permanente.

Lunes

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 07:00 y 17:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 09:00 y 19:30 hrs

Martes, miércoles y jueves

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 09:30 y 14:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 12:00 y 16:30 hrs

Viernes, sábado y domingo

Puerto Fuy → Puerto Pirehueico: 07:00, 12:00 y 17:00 hrs

Puerto Pirehueico → Puerto Fuy: 09:30, 14:30 y 19:30 hrs

Cuáles son las tarifas de la barcaza Puerto Fuy – Pirehueico

Los precios se aplican por viaje y por sentido, tanto para pasajeros como para vehículos:

Pasajeros

Pasajero adulto no residente: $1.150

Pasajero adulto residente: $580

Adulto mayor y persona con discapacidad: $290

Estudiantes (TNE): Gratuito

Niños menores de 7 años: Gratuito

Vehículos

Motos y motonetas: $6.340

Autos y camionetas: $20.760

Autos y camionetas con remolque: $31.140

Buses y camiones de 2 ejes, maquinaria agrícola o de construcción: $62.280

Buses y camiones de más de 2 ejes: $93.420

Se considera pasajero residente a quienes viven en la localidad de Pirehueico y están inscritos en el registro correspondiente de la Municipalidad de Panguipulli.

El cruce en barcaza es obligatorio para continuar la ruta internacional por el Paso Hua Hum, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación, considerando temporada, horarios y capacidad para vehículos, especialmente en verano y fines de semana largos.