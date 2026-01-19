Publicidad
Calendario Escolar 2026: fechas oficiales por región en Chile DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Calendario Escolar 2026: fechas oficiales por región en Chile

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Mineduc oficializó el Calendario Escolar 2026 con fechas diferenciadas por región, considerando inicio de clases y vacaciones de invierno.

El Ministerio de Educación oficializó el Calendario Escolar 2026, que define el inicio de clases, el término del primer semestre y las vacaciones de invierno. Las fechas presentan variaciones según la región, debido a factores territoriales y climáticos.

  • Desde Antofagasta hasta Los Ríos

    • Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo

    • Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo

    • Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo

    • Último día del primer semestre: jueves 18 de junio

    • Vacaciones de invierno: lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

  • Arica y Parinacota y Tarapacá

    • Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo

    • Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo

    • Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo

    • Último día del primer semestre: jueves 9 de julio

    • Vacaciones de invierno: lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

También te puede interesar:
PGU 2026: quiénes son los nuevos beneficiarios y fechas clave de incorporación
PGU 2026: quiénes son los nuevos beneficiarios y fechas clave de incorporación
Nueva exigencia para licencias de conducir: revisa el nuevo requisito que se podría exigir
Nueva exigencia para licencias de conducir: revisa el nuevo requisito que se podría exigir

  • Región de Los Lagos

    • Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo

    • Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo

    • Ingreso estudiantes EPJA: martes 10 de marzo

    • Último día del primer semestre: jueves 2 de julio

    • Vacaciones de invierno: lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

  • Aysén y Magallanes

    • Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo

    • Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo

    • Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo

    • Último día del primer semestre: jueves 25 de junio

    • Vacaciones de invierno: lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

 

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad