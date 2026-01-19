Verano 2026 en Los Ríos: playas seguras para bañarse está temporada

El verano impulsa a miles de personas a buscar espacios naturales donde refrescarse y desconectarse del ritmo urbano. En ese escenario, el sur de Chile continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos del país, gracias a su entorno, temperaturas moderadas y paisajes que combinan ríos, lagos y bosque nativo.

Dentro de esta zona, la Región de Los Ríos destaca por contar con balnearios que cumplen con las condiciones necesarias para el baño, permitiendo disfrutar del agua de forma segura durante la temporada estival.

Qué playas están habilitadas para el baño en la Región de Los Ríos

De acuerdo con los datos entregados por la plataforma “Playas de Chile”, actualmente existen cinco playas en la región que cuentan con bandera verde, lo que certifica que están aptas para el baño. Estos balnearios se concentran en las comunas de La Unión y Lago Ranco.

En la comuna de La Unión, las playas habilitadas son:

Puerto Nuevo

Playa San Pedro

Mientras que en la comuna de Lago Ranco, los espacios autorizados corresponden a:

Ex Estación de Ferrocarriles

Playa Chamul

Playa Riñinahue

Por qué estos balnearios son una alternativa ideal este verano

La presencia de bandera verde garantiza condiciones sanitarias adecuadas, sumándose a un entorno natural que favorece el descanso y la recreación. Estos espacios permiten disfrutar de actividades al aire libre, nadar y compartir en familia, todo en un contexto marcado por la tranquilidad característica del sur del país.

Con esta oferta, la Región de Los Ríos se consolida como una opción atractiva para quienes buscan escapar del calor y aprovechar el verano en contacto directo con la naturaleza.