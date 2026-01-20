Publicidad
Funeraria Hogar de Cristo entregará servicios funerarios gratuitos a damnificados por incendios

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Funeraria Hogar de Cristo entregará servicios funerarios gratuitos a víctimas de incendios del sur, con atención reforzada 24/7 en Temuco y Concepción.

Como una forma concreta de apoyar a las familias que han perdido a un ser querido en los catastróficos incendios forestales del sur de Chile, Funeraria Hogar de Cristo anunció que entregará servicios funerarios gratuitos a quienes han sido víctimas de estos voraces incendios, 

La medida busca acompañar a las comunidades afectadas por estos amagos desde el rol propio de la institución, poniendo a disposición su experiencia y capacidad operativa en un contexto de emergencia que ha golpeado con fuerza a regiones como Biobío y La Araucanía.  Y, desde este lunes, las sucursales de Concepción y Temuco se encuentran trabajando de manera ininterrumpida, reforzando sus equipos para responder oportunamente a las necesidades de quienes requieran apoyo.

“Creemos que, en momentos como este, la solidaridad no puede quedarse solo en las palabras. Como funeraria, nuestra manera de contribuir es acompañar con dignidad y respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos en medio de esta tragedia”, señaló Juan Pablo Rogers, Gerente General de la institución.

La iniciativa se enmarca en el profundo compromiso social que ha caracterizado históricamente a Funeraria Hogar de Cristo, una organización inspirada en la figura de San Alberto Hurtado, cuyo legado sigue guiando su quehacer. La solidaridad, la entrega y el acompañamiento a quienes más lo necesitan forman parte del ADN de la institución, especialmente en contextos de emergencia y dolor social.

Las personas que requieran orientación o apoyo pueden acercarse directamente a las sucursales de Temuco y Concepción o contactarse telefónicamente al 6006266500 de Funeraria Hogar de Cristo, disponible las 24 horas del día.

