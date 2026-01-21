Bono por Control Niño Sano: apoyo estatal que refuerza la prevención en la primera infancia

El Estado cuenta con distintos beneficios orientados a fortalecer el bienestar de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, entre ellos el Bono por Control Niño Sano, un incentivo económico que promueve la asistencia regular a controles médicos preventivos durante los primeros años de vida.

Este aporte consiste en un pago mensual de $10.000 por cada menor que forme parte del grupo familiar, siempre que se cumpla con el seguimiento de salud correspondiente, de acuerdo con la información entregada por ChileAtiende.

Hasta qué edad se entrega el Bono por Control Niño Sano

El beneficio se mantiene vigente hasta que el niño o la niña cumpla los 6 años de edad, siempre que se respeten los requisitos establecidos. El pago se realiza de forma conjunta con otros aportes del sistema, como el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio

El Bono por Control Niño Sano se asigna automáticamente a las familias que forman parte del subsistema Seguridades y Oportunidades y que cumplan con las siguientes condiciones:

Haber suscrito la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Ser beneficiarios del Bono de Protección y del Bono Base Familiar.

Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año correspondiente.

Acreditar que el control de salud del niño o niña se encuentra al día.

Qué se debe hacer para recibir el Bono por Control Niño Sano

Para validar el cumplimiento de los controles, los padres, madres o tutores deben acudir a la municipalidad correspondiente y presentar el carnet de control de salud del menor dentro de los plazos establecidos.

El proceso de acreditación comienza desde la firma del Plan de Intervención y varía según la edad del niño al 31 de marzo del año respectivo.

En el caso de menores de 2 años, se contemplan cuatro acreditaciones: la primera entre los meses 1 y 2; la segunda entre los meses 7 y 8; la tercera entre los meses 13 y 14; y la cuarta entre los meses 19 y 20 del Plan de Intervención.

Para niños y niñas entre 2 y 6 años, el calendario considera dos acreditaciones: la primera entre los meses 1 y 2, y la segunda entre los meses 13 y 14 del Plan de Intervención.