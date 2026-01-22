Bonos para mujeres jefas de hogar: qué beneficios comienzan a pagarse en 2026

Con la llegada de 2026, el sistema de beneficios sociales inicia un nuevo ciclo de pagos y activaciones. Diversos aportes económicos ya comenzaron a entregarse o se encuentran próximos a hacerlo, especialmente aquellos orientados a apoyar a los hogares liderados por mujeres.

Estos beneficios buscan fortalecer los ingresos familiares, apoyar la inserción laboral y reconocer el rol de quienes asumen la jefatura del hogar, a través de ayudas monetarias automáticas y bonos asociados al trabajo formal.

Entre los apoyos vigentes para este grupo destacan dos bonos principales: el Bono de Protección y el Bono al Trabajo de la Mujer, los cuales presentan diferencias tanto en sus requisitos como en su forma de acceso.

Bono de Protección

El Bono de Protección es un beneficio económico destinado a mujeres que cumplen el rol de jefas de hogar. Su principal característica es que no requiere postulación, ya que se asigna de manera automática una vez que se cumplen las condiciones establecidas.

El monto del bono varía según el tiempo de entrega. Durante los primeros seis meses, el pago alcanza los $22.674. Entre el mes siete y el doce, el valor baja a $17.256. Posteriormente, desde el mes trece al dieciocho, el aporte es de $11.864. Finalmente, entre los meses diecinueve y veinticuatro, el monto corresponde a $20.328, equivalente al Subsidio Único Familiar.

Al no ser postulable, no es necesario realizar trámites para comenzar a recibir este beneficio.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como Bono Mujer Trabajadora, está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años que cuenten con una fuente laboral y cumplan los requisitos establecidos para este beneficio.

Entre las condiciones se encuentra mantener las cotizaciones previsionales y de salud al día. El monto se calcula según tramos de renta bruta mensual y permite elegir entre pagos mensuales o un pago anual. A diferencia del Bono de Protección, este beneficio sí requiere postulación en el canal habilitado, CLIC AQUÍ.