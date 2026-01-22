Más de 4 millones deberán declarar renta en Chile: revisa por qué la Operación Renta 2026 es clave

Durante los próximos meses, más de 4 millones de personas y empresas en Chile deberán enfrentar la Operación Renta 2026, uno de los procesos tributarios más importantes del año. Según cifras del Servicio de Impuestos Internos, en la última Operación Renta más de 3,6 millones de personas naturales y cerca de 600 mil empresas y pymes presentaron su declaración, una cifra que vuelve a crecer año a año.

Pese a su magnitud, para muchos contribuyentes sigue viéndose como un simple trámite. Y ahí, advierten los expertos, comienzan los problemas. “La principal confusión es creer que, porque el SII propone una declaración, esta está completamente correcta. Mucha gente la acepta sin revisar, y después vienen las observaciones o las rectificaciones”, explica Iván Cifuentes, perito judicial, asesor tributario y director de Cifneg Consultores.

Un año con más reglas y más cruces de información

La Operación Renta 2026 llega en un contexto especialmente exigente. A los regímenes tributarios ya conocidos se suman nuevas obligaciones y mayores cruces de información entre organismos públicos.

Por ejemplo, este año vuelve a tomar fuerza el Régimen 14 D, un sistema pensado para pymes, donde el impuesto se calcula sobre la base de ingresos y gastos efectivos. También cobra mayor relevancia la declaración anual de cotizaciones previsionales, lo que significa que el SII puede detectar si una empresa declaró ingresos, pero no pagó correctamente sus obligaciones.

A esto se agregan los efectos de la ley de cumplimiento tributario, la ley de delitos económicos y las normas antievasión, que buscan reducir prácticas informales o derechamente ilegales. “Hoy el SII cruza mucha más información que antes. Honorarios, arriendos, ventas online, cotizaciones, todo conversa entre sí. Por eso ya no sirve declarar ‘a ojo’, como antes”, advierte Cifuentes.

Quiénes llegan con más problemas a declarar

Según el especialista, los casos más frecuentes de dudas y errores se dan en: personas que combinan sueldo con boletas de honorarios, quienes arriendan propiedades, Pymes pequeñas sin asesoría permanente y personas que iniciaron actividades recientemente y no saben bien qué deben declarar.

“El error no siempre es mala fe. Muchas veces es desconocimiento, pero igual termina en multas, intereses o fiscalizaciones”, señala.

Para evitar problemas, Iván Cifuentes recomienda que, antes de aceptar o enviar la declaración, al menos se revise:

Que estén todos los ingresos informados (sueldos, honorarios, arriendos, ventas). Que las retenciones y créditos estén bien aplicados, especialmente en honorarios. Que los gastos declarados realmente correspondan, en el caso de empresas y pymes.

“Ver la Operación Renta como una oportunidad de orden y no solo como una obligación cambia completamente el resultado. Una buena asesoría permite que la Operación Renta deje de ser una fuente de estrés y se transforme en una herramienta para ordenar la casa, proyectar el negocio y dormir tranquilo”, concluye Iván Cifuentes.