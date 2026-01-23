Parques acuáticos gratis en La Florida durante el verano: revisa cuándo y dónde están ubicados

El año escolar para los niños y niñas ya es parte del pasado, y las merecidas vacaciones ya son parte del día a día de los más chicos.

En ese contexto, en busca de que los más chicos disfruten sanamente de este período de descanso, la Municipalidad de La Florida, a través de su Corporación del Deporte, ha dispuesto de distintas opciones para los menores que van desde las clases de natación, las Colonias Deportivas y Recreativas y los ya tradicionales parques acuáticos gratuitos.

Esta última iniciativa, abierta para todo público, recorrerá durante la época estival siete puntos de la comuna, en los denominados CENDYR o Centros Deportivos, ubicados den María Elena, Villa O’Higgins, Ignacio Carrera Pinto, Amanecer, Los Copihues, Quebrada Macul y Manutara. Todo de lunes a viernes desde las 16:00 y hasta las 20:00 horas.

Sobre el incentido para concretar las mencionadas actividades veraniegas, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, puntualiza que “estos parques acuáticos y actividades de verano son un panorama abierto para todos, pensados para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de espacios seguros y gratuitos dentro de la comuna. Sabemos que el verano trae altas temperaturas y también un período de descanso para muchas familias, por eso como municipio buscamos acompañarlas con alternativas de recreación, deporte y encuentro, que permitan vivir mejor esta temporada sin tener que salir de La Florida”.

Sobre los parques acuáticos en particular, el director de la Corporación del Deporte, Cristóbal Muñoz, especificó que “es un eventazo que tenemos a disposición de los vecinos, y este año, tal como nos sugirió el alcalde, hemos agregado un adicional que se trabajó junto a la dirección de salud de la Comudef y que consta en entregar servicios en el área de la salud dental y la medicina preventiva”.

Conoce cuándo y dónde los niños podrán disfrutar de los parques acuáticos de La Florida

CENDYR María Elena (María Elena con Manuel Mujica) 5 al 9 de enero

CENDYR Villa O’Higgins (Aconcagua 8035) 12 al 16 de enero

CENDYR Ignacio Carrera Pinto (Froilán Roa con calle 1) 19 al 23 de enero

CENDYR Nuevo Amanecer (El lazo con Los Cazadores) 26 al 30 de enero

CENDYR Los Copihues (Chacón Zamora con los Cáctus) 2 al 6 de febrero

CENDYR Parque Quebrada Macul (María Angélica 3800) 9 al 13 de febrero

CENDYR Manutara (Manutara con calle Dr. Sótero del Río) 16 al 20 de febrero

En qué consisten las Colonias Deportivas y Recreativas

Son actividades recreativas, deportivas y culturales, guiadas por un profesor y monitores deportivos que están a cargo de cada grupo, las actividades son acorde a las edades.

Por lo mismo, los menores han sido divididos en distintos grupos: 5 y 6 años, 7, 8 y 9 años, 10, 11 y 12 años y finalmente 13, 14 y 15 años, todo entre las 09:00 y 13:00 horas.

Los ciclos fueron organizados para cuatro períodos a lo largo del verano, los que arrancan el 5 de enero y finalizarán el 20 de febrero en el Gimnasio Municipal de la comuna en Alonso de Ercilla 6698. Todo completamente gratis.

Natación e hidrogimnasia también para adultos

Finalmente sobre las clases de natación e hidrogimasia, estas se desarrollarán en la piscina La Araucana en Walker Martínez 2295, con participación de niños en horario AM (desde las 09:00 horas) y adultos en horario PM (desde las 19:00 horas).

Al igual que las actividades en las Colonias Deportivas y Recreativas, los ciclos para quienes participan fueron organizados para cuatro períodos a lo largo del verano, los que arrancan el 5 de enero y finalizarán el 20 de febrero.