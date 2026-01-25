Centros de acopio en La Florida: revisa cómo donar y horarios de recepción de ayudas

Desde distintos puntos del territorio, vecinos y vecinas de La Florida pueden hoy colaborar con esta campaña solidaria, que busca canalizar apoyo concreto y oportuno para quienes atraviesan una de las emergencias más complejas de los últimos años.

Centros de acopio habilitados en La Florida:

1.Gimnasio Municipal (Alonso de Ercilla 6698)

2.Plaza Cívica (salida Metro Bellavista)

3.Edificio San Pablo (Vicuña Mackenna 10.777)

4.El Hualle con Rojas Magallanes

5.Alto Macul con Canal Las Perdices

6.Mall Plaza Vespucio (entrada Líder por Froilán Roa)

Qué se puede donar

•Agua embotellada

•Bidones de agua

•Alimentos no perecibles

•Artículos de aseo

Horarios de recepción:

•De 08:30 a 20:00 horas

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, afirmó que el despliegue representa a más de 400 mil vecinos y vecinas de La Florida, que saben que en momentos difíciles la solidaridad se transforma en acción. Por eso hacemos un llamado a otros municipios, a los emprendedores y a nuestros vecinos a sumarse a esta campaña de acopio. Ningún esfuerzo es suficiente cuando una comunidad lo ha perdido todo, y hoy más que nunca Chile necesita unidad, compromiso y presencia en el territorio”.

Despliegue territorial en Penco con más de 80 funcionarios municipales, maquinarias y clínica veterinaria

En paralelo al trabajo comunal, a las 07:30 horas de este lunes se inició el traslado de un importante contingente municipal desde el Estadio Bicentenario de La Florida hacia la comuna de Penco, con el objetivo de apoyar directamente las labores de emergencia, recuperación y asistencia en terreno.

El operativo contempla el despliegue de más de 80 funcionarios municipales, junto a maquinaria pesada, recursos hídricos, equipos de salud, clinica veterinaria y asistencia social, entre ellos:

•2 retroexcavadoras

•1 minicargador

•2 camiones aljibe

•3 camiones tolva

•1 camión ampliroll

•1 clínica veterinaria móvil

•1 ambulancia

•1 equipo social compuesto por 8 funcionarios para apoyar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento clave para el catastro de familias afectadas, daños en viviendas y pérdida de enseres.

En este contexto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien se sumará a la delegación municipal en terreno, señaló que “La Florida es una comuna profundamente solidaria y hoy estamos actuando con hechos. Apenas conocimos la emergencia en la Región del Biobío, activamos a nuestros equipos y hoy estamos desplegando ayuda concreta en terreno: funcionarios municipales, maquinaria pesada, camiones aljibe, equipos de salud, apoyo veterinario y asistencia social. No venimos a mirar desde lejos, venimos a colaborar y a ponernos al servicio de quienes más lo necesitan”.