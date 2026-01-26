Bono Logro Escolar 2026: en qué consiste este beneficio y cómo solicitarlo

El Estado cuenta con distintos apoyos económicos orientados a reconocer el desempeño académico de estudiantes en etapa escolar. Uno de ellos es el Bono Logro Escolar, un aporte monetario dirigido a alumnos menores de 24 años que sobresalen por sus resultados académicos y cumplen requisitos socioeconómicos específicos.

Este beneficio se entrega en un solo pago anual y busca incentivar la permanencia y el esfuerzo escolar de niños y jóvenes que cursan educación básica o media.

Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026

De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, el Bono Logro Escolar se paga durante el mes de septiembre de cada año. La asignación es automática, por lo que no requiere postulación previa, siempre que el estudiante cumpla con todas las condiciones establecidas.

Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar

El beneficio está dirigido a estudiantes que reúnan simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener hasta 24 años de edad.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según la información vigente al 31 de marzo del año anterior al pago. Estar dentro del 40% no garantiza cumplir este criterio.

Haber cursado entre quinto básico y cuarto medio durante el año inmediatamente anterior.

Ubicarse dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.

Haber asistido a un establecimiento educacional reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación.

Cuál fue el monto del Bono Logro Escolar en 2025

El aporte económico se estructuró en dos tramos, definidos según el rendimiento académico del estudiante:

$82.181 para quienes se ubicaron dentro del 15% con mejores calificaciones de su promoción.

$49.310 para estudiantes pertenecientes al segundo 15% de mejor rendimiento académico.

Estos montos corresponden a los valores pagados durante 2025 y sirven como referencia para futuras entregas del beneficio.