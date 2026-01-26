Piscina del Parque Quinta Normal reabre tras seis años: revisa horarios, precios y requisitos de ing

Una esperada alternativa para enfrentar las altas temperaturas vuelve a estar disponible en Santiago. La piscina del Parque Quinta Normal abrió nuevamente sus puertas este viernes, poniendo fin a un cierre que se extendió por seis temporadas consecutivas en la Región Metropolitana.

El recinto acuático no había funcionado desde el verano 2019-2020, periodo tras el cual se mantuvo cerrado por diversos factores, entre ellos problemas estructurales, la emergencia sanitaria y limitaciones presupuestarias. Su reapertura se concretó tras ser incorporada al presupuesto municipal 2026, en el marco de una agenda estival que contempla panoramas recreativos, deportivos y culturales durante el verano.

Desde cuándo está funcionando la piscina de Quinta Normal

La piscina comenzó a operar mediante una marcha blanca con acceso gratuito hasta el 25 de enero. Esta etapa está dirigida exclusivamente a vecinos y vecinas de la comuna de Santiago, quienes deben acreditar domicilio para poder ingresar.

Las entradas para este periodo pueden obtenerse a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), además de cupos asignados a organizaciones sociales y personas que participan en programas municipales.

Cuándo se habilita el ingreso para público general

A partir del 27 de enero se inicia la venta de entradas para todo público, permitiendo el acceso a personas de otras comunas y visitantes que no participaron de la etapa gratuita.

Cuáles son los precios de la piscina de Quinta Normal

Desde el 27 de enero, los valores de ingreso serán los siguientes:

Martes a viernes

Público general: $4.000

Niños de 5 a 12 años: $1.800

Sábados y domingos

Público general: $5.000

Niños de 5 a 12 años: $1.900

Ingreso liberado

Niños menores de 5 años

Personas mayores desde los 60 años

En qué horarios funciona y cuántas personas pueden ingresar

El recinto funcionará de martes a domingo, en horario continuado de 11:00 a 19:00 horas. La capacidad máxima diaria será de hasta 800 bañistas, con el fin de asegurar un uso ordenado y seguro de las instalaciones.

Dónde está ubicada la piscina del Parque Quinta Normal

La piscina se encuentra al interior del Parque Quinta Normal, ubicado en Avenida Matucana 520, entre las calles Portales y Santo Domingo, en la comuna de Santiago, un sector con fácil acceso mediante transporte público.