Devolución de excedentes de Isapres ya tiene calendario definido

El proceso de devolución de excedentes de cotización por parte de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) ya cuenta con fechas confirmadas, por lo que los afiliados deben mantenerse informados para recibir estos montos oportunamente.

La restitución corresponde a los saldos que se generan cuando la cotización obligatoria del 7% supera el valor del plan de salud contratado. En estos casos, se acumulan excedentes que, por normativa vigente, deben ser devueltos a los afiliados tras el cierre anual de cuentas.

Por qué las Isapres deben devolver los excedentes

De acuerdo con antecedentes oficiales, en años anteriores estos saldos se utilizaban para financiar prestaciones médicas adicionales. Sin embargo, actualmente las Isapres tienen la obligación de restituir el total de los excedentes existentes al momento del corte anual, garantizando así que los recursos vuelvan directamente a los cotizantes.

Este procedimiento es supervisado por la Superintendencia de Salud, entidad que también establece el calendario oficial de pagos.

Cuándo se realizará la devolución masiva

La Superintendencia de Salud informó que la devolución masiva de excedentes se concretará hacia fines de enero. No obstante, la fecha exacta depende de cada Isapre y del tipo de excedente que corresponda al afiliado.

A continuación, el detalle de los pagos programados:

Isalud : 22-01-2026 (proceso normal) y 23-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Colmena : 30-01-2026 (proceso normal) y 30-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Fundación : 30-01-2026 (proceso normal) y 30-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Cruz Blanca : 30-01-2026 (proceso normal) y 30-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Vida Tres : 28-01-2026 (proceso normal) y 28-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Nueva Masvida : 29-01-2026 (proceso normal) y 29-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Banmédica : 28-01-2026 (proceso normal) y 28-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Consalud : 28-01-2026 (proceso normal) y 29-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Esencial: 28-01-2026 (proceso normal) y 28-01-2026 (excedentes derivados TUF)

Qué tipos de excedentes se devolverán

El calendario contempla dos modalidades de devolución. Por una parte, los excedentes generados a través del proceso anual habitual. Por otra, los montos asociados a cobros en exceso que se originaron a partir de la aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Ambos conceptos serán pagados según la programación definida para cada Isapre.

Qué deben hacer los afiliados para recibir el pago

La autoridad sanitaria recomienda revisar la cuenta de excedentes directamente en la Isapre correspondiente y verificar que los datos bancarios estén actualizados, con el fin de evitar retrasos o inconvenientes en el depósito.

Asimismo, se hace un llamado a prestar atención a las fechas establecidas para cada tipo de devolución y modalidad de pago, considerando que pueden variar según la institución.