¿Eres pensionado? Así funciona la eliminación del cobro de 7% en salud

La eliminación del descuento del 7% en salud se ha consolidado como uno de los beneficios más relevantes para personas mayores, al liberar a ciertos pensionados de la obligación de cotizar ese porcentaje en Fonasa o en una Isapre. Esta medida busca aumentar el monto líquido que reciben mes a mes, sin que deban realizar trámites de postulación.

El beneficio se aplica de manera automática y queda reflejado directamente en la liquidación de pago de la pensión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el sistema previsional y detalladas por ChileAtiende.

¿Es necesario realizar un trámite para eliminar el descuento del 7%?

No. La rebaja no es postulable y se activa de forma automática cuando la persona cumple con los requisitos exigidos. Sin embargo, si el descuento continúa apareciendo en el pago de la pensión, existe la posibilidad de realizar una consulta.

Para ello, el pensionado puede acudir de forma presencial a una oficina de ChileAtiende con su cédula de identidad. También está disponible la opción de revisión en línea mediante ClaveÚnica a través de los canales digitales habilitados.

Quiénes pueden acceder a la eliminación del 7% de salud

El beneficio está dirigido principalmente a personas pensionadas que reciben alguno de los siguientes aportes del Estado: Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez, Aporte Previsional Solidario de Invalidez o la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En el caso específico de quienes reciben la PGU, se exige además pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población, según el instrumento de focalización utilizado por el Sistema de Pensiones.

Qué ocurre con quienes no son pensionados del sistema solidario

Existen situaciones en las que personas que no reciben pensiones solidarias también pueden acceder a esta exención. Esto aplica, por ejemplo, a quienes están afiliados a una AFP, a una compañía de seguros o a una ex caja de previsión social; a pensionados por la ley de accidentes del trabajo en mutualidades o en el Instituto de Seguridad Laboral; y a quienes perciben una pensión vinculada a la ley de reparación de exonerados políticos.

En estos casos, se requiere integrar un grupo familiar ubicado en el cuarto quintil más vulnerable, lo que equivale a contar con un Puntaje de Focalización Previsional igual o inferior a 1.876 puntos, cálculo que realiza el Instituto de Previsión Social. Además, se debe acreditar una residencia en Chile de al menos 20 años, ya sea continua o discontinua, considerando que los últimos cuatro años previos a la solicitud deben ser ininterrumpidos.