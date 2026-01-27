Programa Turismo Familiar: viajes subsidiados para recorrer Chile en temporada baja

El Programa Turismo Familiar se presenta como una alternativa accesible para que grupos familiares puedan viajar dentro del país, fomentando el turismo interno durante períodos de menor demanda. Esta iniciativa contempla un subsidio estatal que reduce significativamente el costo total de los paquetes turísticos.

Gracias a este apoyo, el beneficio financia cerca del 80% del valor del viaje, permitiendo que las familias cubran solo un copago reducido. En términos prácticos, los adultos pagan un monto aproximado de hasta $25.000, los niños entre 3 y 12 años cerca de $12.000, mientras que los menores de 3 años no realizan pago alguno.

Quiénes pueden postular al Programa Turismo Familiar

De acuerdo con la información disponible en ChileAtiende, el programa está dirigido a personas que cumplan una serie de condiciones básicas. Entre ellas, contar con cédula de identidad chilena vigente y estar incorporadas al Registro Social de Hogares, dentro del 80% de los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Además, se exige pertenecer a un grupo familiar compuesto por dos o más personas. En los casos donde uno de los integrantes tenga 60 años o más, el viaje debe realizarse junto a otra persona de 30 años o menos. También es requisito cumplir con el copago establecido por el operador turístico asociado al programa.

Cómo se realiza la postulación al beneficio

El proceso de acceso comienza con la presentación de la solicitud en la municipalidad correspondiente al domicilio del grupo familiar. Este programa se encuentra disponible en diversas regiones del país, entre ellas Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Posteriormente, el municipio se encarga de contactar a las personas postulantes para coordinar el pago del copago y la entrega de la documentación requerida. El procedimiento concluye con la selección final de los beneficiarios que podrán acceder al paquete turístico subsidiado.