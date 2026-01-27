Seguro de Cesantía refuerza beneficios en Ñuble y Biobío: revisa cómo acceder

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) informó la implementación de medidas extraordinarias en el Seguro de Cesantía para enfrentar los efectos del Estado de Catástrofe decretado en las regiones de Ñuble y Biobío. La iniciativa contempla mejoras en los pagos y una flexibilización de los requisitos de acceso, con el objetivo de apoyar a las personas afectadas por los incendios forestales.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios excepcionales

Las medidas están dirigidas a personas que se encuentren cesantes y residan en Ñuble o Biobío, incluyendo a quienes perdieron su empleo antes o durante la emergencia. El beneficio aplica siempre que el último trabajo haya sido desempeñado en alguna comuna de las regiones afectadas, sin distinción del momento en que ocurrió el despido.

Qué mejoras incorpora el Seguro de Cesantía durante la catástrofe

Las modificaciones consideran aumentos en los pagos tanto para beneficiarios actuales como para quienes inicien el trámite durante el periodo de emergencia, aunque la AFC no ha detallado públicamente el mecanismo de cálculo.

Personas que ya reciben el beneficio: se aplicará un mejoramiento en los próximos dos pagos del Seguro de Cesantía.

Nuevos solicitantes: quienes cumplan con los requisitos y realicen la solicitud accederán a un incremento en los dos primeros pagos.

En el caso del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), quienes se encuentren cursando su último pago mensual durante la vigencia del Estado de Catástrofe podrán recibir dos pagos adicionales automáticos, siempre que continúen en situación de cesantía. Cada uno de estos montos corresponderá al 30% de la renta imponible promedio.

¿Se redujeron los requisitos para postular?

Como parte de las medidas excepcionales, la AFC disminuyó el número de cotizaciones exigidas para acceder al Seguro de Cesantía y al FCS, dependiendo del tipo de contrato:

Contrato indefinido o trabajadoras y trabajadores de casa particular: el requisito baja de 10 a 8 cotizaciones mensuales.

Contrato a plazo fijo o por obra: se reduce de 5 a 4 cotizaciones.

Fondo de Cesantía Solidario: para cualquier tipo de contrato, la exigencia disminuye de 10 a 8 cotizaciones.

Cómo se puede realizar la solicitud del beneficio

El Seguro de Cesantía con condiciones especiales puede solicitarse mientras esté vigente la declaración de zona de catástrofe o hasta 60 días después de su término. El trámite se realiza de manera online, CLIC AQUÍ, ingresando con RUT y ClaveÚnica o Clave AFC.

Para completar la postulación es necesario contar con cédula de identidad vigente, finiquito u otro documento que acredite la cesantía, además de un contrato de trabajo que indique la dirección del lugar donde se prestaban funciones. El proceso también puede efectuarse de forma presencial en cualquiera de las 53 sucursales de la AFC a nivel nacional.