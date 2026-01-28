Calendario Escolar 2026: fechas oficiales por región en Chile
Mineduc oficializó el Calendario Escolar 2026 con fechas diferenciadas por región, considerando inicio de clases y vacaciones de invierno.
El Ministerio de Educación oficializó el Calendario Escolar 2026, que define el inicio de clases, el término del primer semestre y las vacaciones de invierno. Las fechas presentan variaciones según la región, debido a factores territoriales y climáticos.
-
Desde Antofagasta hasta Los Ríos
-
Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo
-
Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo
-
Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo
-
Último día del primer semestre: jueves 18 de junio
-
Vacaciones de invierno: lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
-
-
Arica y Parinacota y Tarapacá
-
Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo
-
Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo
-
Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo
-
Último día del primer semestre: jueves 9 de julio
-
Vacaciones de invierno: lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
-
-
Región de Los Lagos
-
Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo
-
Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo
-
Ingreso estudiantes EPJA: martes 10 de marzo
-
Último día del primer semestre: jueves 2 de julio
-
Vacaciones de invierno: lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
-
-
Aysén y Magallanes
-
Ingreso de profesores: lunes 2 de marzo
-
Ingreso estudiantes NT1 a 4° medio: miércoles 4 de marzo
-
Ingreso estudiantes EPJA: miércoles 4 de marzo
-
Último día del primer semestre: jueves 25 de junio
-
Vacaciones de invierno: lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
-
Ver esta publicación en Instagram