Bono por Formalización del Trabajo: hasta $292 mil sin postulación

El Estado mantiene vigente el Bono por Formalización del Trabajo, un apoyo económico dirigido a personas que se integran por primera vez a un empleo formal en Chile. El aporte no exige postulación y se paga una sola vez, directamente a la CuentaRUT de BancoEstado, con un monto que puede alcanzar los $292.275.

Este beneficio busca incentivar la inserción laboral formal y el cumplimiento de cotizaciones previsionales, siendo parte de las ayudas asociadas al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

En qué consiste el Bono por Formalización del Trabajo

Se trata de un pago único que se entrega de manera automática a quienes cumplen las condiciones establecidas por la autoridad. No requiere trámites previos ni inscripción, ya que la asignación se realiza una vez que se verifican los antecedentes laborales y previsionales del beneficiario.

Cuáles son los requisitos para recibir este bono

Según lo informado por ChileAtiende, el bono se asigna a quienes cumplan con los siguientes criterios:

Tener 18 años o más.

Ingresar por primera vez a un trabajo formal.

Ser usuario o usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas, ya sea en salud y pensiones o en el seguro de cesantía, declaradas y pagadas durante el período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Cómo revisar con el RUT si se es beneficiario

Para verificar si corresponde el pago del Bono por Formalización del Trabajo, es necesario ingresar al sitio web de ChileAtiende y acceder con el RUT, completando los datos solicitados por la plataforma.

También existe la opción de revisar directamente a través del enlace habilitado en dicho portal, donde el sistema indica si la persona cumple los requisitos y si el monto ya fue asignado o está próximo a ser pagado.