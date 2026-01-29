Día de los Patrimonios 2026: cómo visitar el Palacio de Gobierno Regional

Este sábado 31 de enero, en el marco de una nueva celebración del Día de los Patrimonios, el Palacio del Gobierno Regional de Santiago recibirá a la comunidad con una jornada especial de apertura al público, que permitirá recorrer sus espacios más emblemáticos y conocer parte de su valor arquitectónico e histórico.

La actividad busca acercar el patrimonio institucional a la ciudadanía mediante visitas guiadas y experiencias pensadas para personas de todas las edades.

Qué espacios podrán recorrer las y los visitantes

Durante la jornada, familias, estudiantes y vecinos tendrán la oportunidad de ingresar a salones y rincones del edificio que habitualmente no están disponibles para el público general. El recorrido incluirá instancias guiadas que permitirán comprender el rol histórico del recinto y su importancia en la vida regional.

Cuál es el horario y cómo reservar la entrada

El Palacio Regional estará abierto entre las 9:00 y las 14:00 horas. La actividad es gratuita, sin embargo, los cupos son limitados. Para asegurar la participación es necesario reservar previamente a través del sitio web del Gobierno de Santiago, CLIC AQUÍ. El día de la visita se deberá presentar la cédula de identidad al momento del ingreso.

Por qué esta jornada es una invitación a conocer el pasado

Desde el Gobierno Regional destacaron que esta apertura busca generar un vínculo directo entre la ciudadanía y la historia del lugar. En ese contexto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, subrayó el sentido patrimonial de la iniciativa.

“Queremos que la gente tenga un verdadero encuentro con la historia. Con esta experiencia patrimonial estamos abriendo las puertas del tiempo para que todos y todas puedan conocer y acercarse de manera distinta a lo que fue nuestro pasado“, afirmó.

La actividad se enmarca dentro de las celebraciones nacionales del Día de los Patrimonios, que cada año convocan a miles de personas a redescubrir espacios históricos y culturales a lo largo del país.