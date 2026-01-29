Ley 40 horas: qué nuevo derecho permite ajustar el horario laboral por hijos

La entrada en vigencia de la Ley de 40 horas trajo consigo una serie de modificaciones orientadas a mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Entre estos cambios, se incorporó un derecho específico que permite a ciertos trabajadores modificar su horario de ingreso o salida cuando existen responsabilidades de cuidado parental.

Esta alternativa no implica una disminución de la remuneración ni una reducción de la jornada semanal, sino una flexibilización del horario que debe ser solicitada y acordada con el empleador, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

En qué consiste el ajuste de horario por cuidado parental

De acuerdo con información entregada por ChileAtiende, el beneficio permite adelantar o atrasar la jornada laboral hasta en una hora, siempre que el motivo sea el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años.

Para hacer uso de este derecho, el trabajador debe acreditar el vínculo o la responsabilidad legal mediante el certificado de nacimiento del menor o la resolución judicial que otorgue el cuidado personal. En el caso de las madres, la ley permite decidir si el beneficio será ejercido por ellas o por el padre del niño o niña.

¿El empleador está obligado a aceptar la solicitud?

La normativa establece que el empleador debe acoger la petición del trabajador, salvo que se configure alguna de las excepciones expresamente señaladas. Estas situaciones se relacionan con la naturaleza del trabajo o la forma en que se organiza la jornada laboral.

Entre los casos en que puede rechazarse la solicitud se encuentran aquellos en que la empresa opera bajo un horario que impide cualquier modificación, cuando el cargo exige atención presencial en horarios fijos o cuando se desempeñan funciones que requieren respuesta inmediata y presencia permanente, como ocurre en servicios de emergencia.

También se consideran excepciones los trabajos con sistemas de turnos estrictos, labores de vigilancia, funciones indispensables para el desempeño de otros trabajadores —como conductores de transporte de personal— o cualquier tarea cuya ausencia genere un desajuste operativo relevante.

Qué hacer si el ajuste de horario es rechazado sin justificación

Si el empleador niega la solicitud y el trabajador no se encuentra dentro de las funciones excluidas por la ley, existe la posibilidad de presentar un reclamo ante la Inspección del Trabajo. Este organismo será el encargado de evaluar el caso y determinar si corresponde o no aplicar el derecho a la adecuación horaria, conforme a la legislación laboral vigente.