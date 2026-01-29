PAES Matemática 2: las carreras que la exigen como requisito para la Admisión 2027

El proceso de acceso a la educación superior contempla distintas pruebas obligatorias según el tipo de carrera. En el caso de las universidades adscritas al Sistema de Acceso, la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) es exigida de manera transversal, mientras que la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) se solicita únicamente en programas donde las matemáticas cumplen un rol central en la formación académica.

Qué diferencia a la PAES M1 de la M2

La prueba M1 es obligatoria para todas las postulaciones, sin importar el área de estudio. En cambio, la M2 está dirigida a carreras que requieren un manejo avanzado de razonamiento matemático, modelamiento y análisis cuantitativo. Por esta razón, las universidades que incorporan esta evaluación la consideran como requisito obligatorio y le asignan una ponderación mínima del 5% dentro del puntaje final.

Por qué algunas carreras exigen rendir la M2

Las mallas curriculares de determinadas carreras incluyen contenidos que demandan un alto nivel de competencias matemáticas desde los primeros semestres. Ingeniería, estadística, ciencia de datos y pedagogía en matemáticas son algunos de los campos donde esta exigencia resulta clave para el desempeño académico posterior.

¿El listado de carreras es definitivo?

El detalle de carreras que solicitan la PAES M2 para la Admisión 2027 tiene carácter referencial y busca orientar a quienes participarán del proceso. No obstante, es posible que se incorporen nuevas alternativas en las publicaciones oficiales que realiza el sistema de acceso.

La Nómina Preliminar de Carreras, disponible el 1 de junio, y la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se publica el 24 de septiembre, pueden incluir cambios o nuevas exigencias. Ambos documentos se encuentran en los sitios web de ACCESO y DEMRE.

Qué carreras piden PAES M2 en universidades tradicionales

A continuación, algunas de las carreras que consideran la M2 como requisito obligatorio:

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil

Pedagogía en Educación Media en Matemática

Estadística

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación

Ingeniería en Recursos Naturales

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil Bioquímica

Ingeniería Civil Eléctrica

Ingeniería Civil Electrónica

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Civil en Informática

Ingeniería Civil Mecánica

Ingeniería Civil Metalúrgica

Ingeniería Civil Química

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Construcción

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Civil

Pedagogía en Matemáticas

Licenciatura en Matemáticas

Ingeniería Civil en Construcción

Ingeniería Civil en Ciencia de Datos

Ingeniería Civil en Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Ingeniería Civil en Transporte

Bachillerato en Ingeniería

Dónde revisar la información oficial actualizada

Toda la información validada sobre requisitos, ponderaciones y vacantes debe revisarse directamente en los portales oficiales del sistema de admisión universitaria. Estos canales concentran las actualizaciones que pueden modificar el listado inicial de carreras que exigen la PAES de Competencia Matemática 2.