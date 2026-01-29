Zoo Nacional reabre al público y con entradas gratuitas

El Zoo Nacional del Parque Metropolitano de Santiago reabrió este miércoles 28 de enero sus puertas al público y con entradas liberadas, tras permanecer cerrado por casi un año debido a los trabajos del nuevo Teleférico Pío Nono.

Se trata de un rincón emblemático de la ciudad que en diciembre pasado cumplió 100 años, y en los que ha recibido miles de familias y visitantes, generación tras generación.

Por lo mismo, a través de sus redes sociales, el zoológico destacó que “son los recuerdos, las visitas en familia, las miradas llenas de asombro y esas primeras conexiones con la naturaleza las que han construido nuestra historia”.

El espacio cuenta con la presencia de pudúes, leones, aves, entre otros animales; por lo que el llamado es “a ser parte de nuestro compromiso con la educación, la conservación y la rehabilitación de nuestra fauna silvestre”.

Finalmente, las entradas liberadas pueden conseguirse a través del sitio web del Zoo Nacional.