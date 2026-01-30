Subsidio Eléctrico 2026: cuáles son los montos, fechas y requisitos

Faltan pocas semanas para que se conozcan los resultados de postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que entrega un apoyo directo a las familias para pagar la cuenta de luz. Este subsidio aplica un descuento de hasta $54.486 a los hogares de clientes residenciales que estén dentro del 40% más vulnerable y se encuentren al día en el pago del servicio.

Cuándo comienzan a aplicarse las cuotas del Subsidio Eléctrico

Según información de ChileAtiende, quienes resulten beneficiarios verán reflejada la rebaja en su boleta desde febrero de 2026, de acuerdo con el período de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica. El monto total del subsidio se entrega en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, y varía según la cantidad de integrantes del hogar:

Subsidio de $30.270: hogares unipersonales.

Rebaja de $39.348: hogares con dos o tres personas.

Descuento de $54.486: hogares con cuatro o más personas.

Cómo saber si se recibe el subsidio

Una vez publicada la lista de resultados, los interesados deben acceder a la plataforma de consulta habilitada, ingresar sus datos personales y verificar si fueron seleccionados para recibir el beneficio.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Pueden postular quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años e inscrito en el Registro Social de Hogares.

Pertenecer al 40% más vulnerable según la Calificación Socioeconómica en la segunda quincena de noviembre de 2025, o integrar un hogar con al menos una persona electrodependiente registrada en el mismo período.

Ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario, y estar al día en el pago de la electricidad al 22 de diciembre de 2025 o antes.

Contar con ClaveÚnica para realizar la solicitud, válida solo una por hogar.

Este subsidio busca entregar un alivio económico tangible a las familias frente al costo del suministro eléctrico, garantizando que el descuento se refleje de manera automática en la boleta del hogar beneficiado, contribuyendo a un manejo más accesible de los gastos básicos.