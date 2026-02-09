Zoológico Metropolitano: así funciona el acceso gratuito con reserva previa

El Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago retomó la atención de público con una medida orientada a facilitar el regreso de las familias: la entrada es gratuita para todos los visitantes. La reapertura posiciona nuevamente al recinto como una alternativa recreativa y educativa para quienes buscan actividades al aire libre dentro de la capital.

La iniciativa busca reactivar la asistencia al zoológico y promover el contacto con la biodiversidad que alberga el parque, manteniendo medidas de control para resguardar la experiencia de los visitantes.

Cuál es el aforo permitido para ingresar al Zoológico Metropolitano

El acceso diario está restringido a un máximo de 4.000 personas por jornada. Debido a este límite, se recomienda asegurar el ingreso con anticipación mediante una reserva previa, especialmente para evitar filas o retrasos en el acceso por el sector de Pío Nono.

Cómo obtener la entrada gratuita al zoológico

Para acceder sin costo, es necesario ingresar al sitio web oficial del Zoológico Metropolitano, completar los datos personales y de los acompañantes, elegir la fecha de visita y finalizar el proceso seleccionando la opción “No soy un robot” y luego “Obtén tu ticket”.

Una vez finalizado el trámite, el sistema entrega un código que debe presentarse en las boleterías antes de ingresar al recinto. Este procedimiento también puede realizarse de forma presencial, con apoyo de personal autorizado en el lugar.

Cuáles son los horarios y restricciones del Zoológico Metropolitano

El sistema de reservas está disponible de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Los lunes el zoológico permanece cerrado por labores de mantención.

Desde la administración del recinto se recuerda que no está permitido el ingreso con mascotas ni el acceso en vehículos motorizados, como parte de las normas de funcionamiento del parque.