Programa 4 a 7: en qué consiste el apoyo estatal para mujeres trabajadoras con hijos

El programa 4 a 7 es una iniciativa estatal orientada a mujeres responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 13 años, entregando un espacio de resguardo integral fuera del horario escolar. Su objetivo es facilitar la incorporación y continuidad de las mujeres en el mundo laboral.

De esta forma, el Estado busca fortalecer la inserción, permanencia y proyección laboral femenina, “señala la Ventanilla Única Social”.

Cómo funciona el programa 4 a 7 durante la jornada escolar

La iniciativa se desarrolla en establecimientos educacionales, donde los menores permanecen una vez finalizadas las clases, entre las 16:00 y las 19:00 horas. Durante ese tiempo, participan en talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas, culturales y de apoyo a la organización escolar.

Mientras los niños y adolescentes se mantienen en un entorno protegido, las madres pueden cumplir con sus responsabilidades laborales o formativas.

Cuáles son los requisitos para postular al programa 4 a 7

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa:

Tener 18 años o más.

Desempeñarse en un trabajo remunerado, participar en capacitaciones, procesos de formación, nivelación de estudios o encontrarse en búsqueda activa de empleo.

Pertenecer hasta el 80% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser responsable del cuidado de niñas, niños o adolescentes de entre 6 y 13 años, lo que puede acreditarse mediante una declaración jurada simple, si corresponde.

Vivir o trabajar en la comuna donde se ejecuta el programa, o estar a cargo de menores que estudien en establecimientos de dicha comuna.

Participar o haber participado en este u otros programas del SernamEG.

Haber sido derivada desde el Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Dónde y cómo se puede acceder a este beneficio estatal

Para postular al programa 4 a 7, se debe acudir directamente a los establecimientos educacionales que implementan la iniciativa y verificar que se encuentre disponible durante el período de ejecución correspondiente.

Cabe señalar que este beneficio no contempla la entrega de aportes económicos. Su duración es de entre 10 y 12 meses, dependiendo de la modalidad de implementación definida a nivel territorial.