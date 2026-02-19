Pago en Sencillito para entradas a parques nacionales: revisa cómo obtenerlas

La plataforma Pases Parques amplía su cobertura para incluir el pago en efectivo en más de 3.000 sucursales Sencillito en todo el país. Esta alternativa, disponible desde febrero de 2026, complementa la compra en línea y facilita la planificación de visitas a parques nacionales administrados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca Rojas, destacó:

“Queremos que las personas consideren que visitar un área protegida comienza antes de llegar al parque. La planificación anticipada, a través de la página web Pases Parques, permite conocer horarios, condiciones de acceso y disponibilidad, lo que es fundamental para cuidar estos espacios y asegurar una buena experiencia para todas y todos”.

Cuál es el procedimiento para comprar entradas en Sencillito

El proceso inicia seleccionando el parque, sector o sendero de interés, donde la plataforma despliega información sobre horarios, cierres y días de atención. Luego se elige la modalidad de pago, la fecha de visita y el número de asistentes por rango etario. Tras aceptar los términos y condiciones, se procede al pago.

Quienes opten por pago en efectivo deben comprar sus entradas mínimo 48 horas antes de la visita. El sistema genera un código que se presenta en sucursal Sencillito, y la validación puede tardar hasta 48 horas antes de recibir la entrada por correo electrónico.

Qué opciones ofrece el pago en línea

El sistema permite abonar con tarjeta de débito o crédito, transferencia o pago internacional. Tras la confirmación, el boleto llega por correo electrónico. Al ingresar al parque, se debe presentar la entrada (impresa o en celular) junto a un documento de identidad válido.

Qué áreas protegidas están disponibles

Actualmente, Pases Parques gestiona el acceso a 56 unidades del Sistema de Áreas Protegidas del Estado, incluyendo:

Parque Nacional Torres del Paine

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Parque Nacional Radal Siete Tazas (sector El Bolsón y zona de camping)

Parque Nacional La Campana (sectores Cajón Grande, Granizo, Ocoa y sendero Cumbre)

Parque Nacional Conguillío

Parque Nacional Villarrica (sectores norte y sur)

Parque Nacional Laguna San Rafael

Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández

Parque Nacional Chiloé

Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto

y otras áreas destacadas que combinan patrimonio natural y cultural, abarcando desde el norte hasta la Patagonia.