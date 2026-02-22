Alza del pasaje: revisa los nuevos valores del transporte público en la RM
Desde este domingo rige un alza de $25 en la tarifa adulto del transporte público en la RM. El pasaje en bus llega a $795 y el Metro alcanza hasta $895 en horario punta. El monto máximo mensual Dale QR se fijó en $42.000 y operará desde el 1 de marzo.
Desde las 00:00 horas de este domingo comenzó a regir el nuevo ajuste tarifario del transporte público integrado en la Región Metropolitana. El incremento es de $25 en la tarifa adulto y se aplica a los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas que conforman la red.
Con este reajuste, la tarifa adulto en buses sube a $795. En tanto, los valores del Metro y los trenes varían según franja horaria.
Nuevas tarifas
Buses
-
Adulto: $795
-
Escolar media y superior: $260
-
Adulto Mayor Integrada: $390
-
Adulto Mayor Pensionado: $260
Metro
-
Tarifa Punta: $895
-
Tarifa Valle: $815
-
Tarifa Baja: $735
Tren Nos–Estación Central
-
Tarifa Punta: $895
-
Tarifa Valle: $815
-
Tarifa Baja: $735
Además, el Monto Máximo Mensual de la Tarifa Inteligente Dale QR quedó fijado en $42.000. Este beneficio comenzará a regir desde el 1 de marzo.
El ajuste impacta directamente a los usuarios frecuentes del sistema, en un contexto de actualización periódica de tarifas del transporte público metropolitano.