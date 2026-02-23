Cambio de hora en Chile: cuándo atrasar los relojes y desde qué día rige el horario de invierno

Aunque el horario de verano cuenta con amplia preferencia en Chile, el progresivo oscurecimiento de las mañanas anticipa la llegada de un nuevo ajuste estacional. Como cada año, el cambio genera inquietudes entre la población, especialmente por sus efectos en la rutina diaria y en los dispositivos electrónicos.

Esta modificación horaria busca aprovechar mejor la luz natural durante las primeras horas del día, una práctica implementada desde hace décadas y que continúa vigente pese a las opiniones divididas que provoca.

Cuándo termina el horario de verano

Según lo establecido en el decreto oficial, el horario actual se mantendrá hasta el primer sábado de abril. A partir de esa fecha se dará inicio al horario de invierno en todo el territorio nacional.

El ajuste se concretará la noche del sábado 4 de abril, justo cuando el reloj marque las 23:59 horas.

Qué deben hacer las personas con sus relojes

En ese momento, los relojes deberán retroceder una hora completa. Es decir, al llegar la medianoche, volverán a marcar las 23:00 horas.

La medida también implica actualizar celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos, proceso que en muchos casos se realiza automáticamente, aunque siempre se recomienda verificar la configuración para evitar confusiones al día siguiente.

El cambio marcará el inicio de jornadas matinales más luminosas y tardes que oscurecerán más temprano, una transición habitual que influye directamente en las actividades cotidianas de millones de personas.