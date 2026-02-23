Descubre el Tren del Recuerdo: rutas y salidas para febrero 2026

El Tren del Recuerdo ofrece una experiencia turística que combina historia y paisajes únicos de la zona central de Chile. Sus vagones patrimoniales, construidos entre 1923 y 1966, transportan a los pasajeros mientras disfrutan de desayuno, snacks y entretención a bordo. Esta temporada de verano, diversas rutas están disponibles para febrero, con destinos que incluyen San Antonio, Llay Llay y Limache.

Cuáles son las salidas desde Rancagua y Santiago

Rancagua – San Antonio: un paseo especial para el 14 de febrero

El sábado 14 de febrero, se realizará un recorrido desde Rancagua hacia San Antonio, ideal para quienes buscan una escapada distinta por el Día de los Enamorados. Los pasajeros pueden abordar en las estaciones de Paine y Talagante.

Hora de salida: 8:25 horas desde Rancagua (recomendado llegar 30 minutos antes).

Duración: aproximadamente 3 horas y 55 minutos.

Servicios incluidos: desayuno, snack por la tarde y entretención a bordo.

Precios ida y vuelta: Salón $32.400, Primera Clase $34.900, Súper Salón $45.900, coche Comedor para 4 pasajeros $120.000.

Santiago – San Antonio: escapada a la costa el 15 de febrero

El domingo 15, la ruta desde Santiago permite disfrutar de un día completo junto al mar, pasando por Paine, Talagante, El Monte y Melipilla, con regreso por la cuesta Llolleo entre San Antonio y Malvilla.

Hora de salida: 8:20 horas desde Estación Central (recomendado llegar 30 minutos antes).

Duración: 4 horas y 10 minutos.

Servicios incluidos: desayuno, snack por la tarde y entretención a bordo.

Precios ida y vuelta: Salón $32.400, Primera Clase $34.900, Súper Salón $43.900, coche Comedor para 4 pasajeros $120.000.

Qué recorridos especiales hay el 21 de febrero

Santiago – Llay Llay: tour “Viñedos del Viento”

Para los amantes del vino, el sábado 21 de febrero ofrece una experiencia única con visita a la restaurada estación de Llay Llay, Viña Barón Khypausen, almuerzo en Club Llay Llay y tour en viña boutique Aconcagua Farms.

Hora de salida: 8:20 horas desde Estación Central.

Regreso: cerca de las 22:30 horas a Santiago.

Precio: $79.900 en Primera Clase por pasajero.

Santiago – Limache: tres experiencias para elegir

El mismo día, tres rutas parten hacia Limache, todas con salida a las 8:20 horas desde Estación Central y regreso a las 22:30 horas, incluyendo desayuno y snack por la tarde:

Ruta Clásica: tiempo libre en Limache o conexión con EFE Valparaíso. Precios: Salón $32.400, Primera Clase $35.900, Súper Salón $46.900, Comedor 4 pasajeros $126.000. Ruta Cervecera: visita y degustación en cervecerías Chamanes, del Brujo y Pajaromono, con almuerzo. Precio: $75.900 en Primera Clase. Ruta Patrimonial y Gastronómica: incluye Museo Palmira Romano, Café Las Nonnas con almuerzo, Confites Merello y Casa Eastman. Precio: $68.900 en Primera Clase.

Llay Llay – Limache: opción directa regional

Este servicio permite a los habitantes de Llay Llay viajar hacia Limache sin pasar por Santiago, con conexión a EFE Valparaíso para conocer el puerto y sus atractivos.

Hora de salida: 11:00 horas desde Llay Llay (recomendado llegar 30 minutos antes).

Duración: 1 hora y 45 minutos.

Precio ida y vuelta: $14.900 en Primera Clase, sin alimentación incluida.

Dónde adquirir los tickets del Tren del Recuerdo

Los pasajes están disponibles en el sitio web oficial, CLIC AQUÍ, o en boletería de Estación Central, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas.