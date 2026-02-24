Calendario Escolar 2026: fechas clave de inicio, vacaciones y cierre de clases

El año escolar 2026 se acerca y los establecimientos educativos ya preparan sus planificaciones. Las clases comenzarán el lunes 2 de marzo para los docentes y el miércoles 4 de marzo para los estudiantes de todos los niveles, marcando el inicio de un ciclo académico que contempla adaptaciones según la realidad de cada región y el cumplimiento de las semanas mínimas de clases.

Cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

El receso invernal tendrá diferentes fechas según la región, con pausas que van de dos a tres semanas:

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos: vacaciones del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Retorno a clases: lunes 6 de julio.

Arica y Parinacota y Tarapacá: receso del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio. Retorno a clases: lunes 27 de julio.

Antofagasta: pausa desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio. Regreso a clases: lunes 20 de julio.

Los Lagos: vacaciones del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. Retorno a clases: lunes 20 de julio.

Aysén y Magallanes: receso de tres semanas, del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. Retorno a clases: lunes 20 de julio.

Cada establecimiento podrá integrar celebraciones nacionales e internacionales en su planificación, siempre respetando las semanas de clases establecidas.

Cuándo termina el año escolar 2026

El cierre del año académico se desarrollará entre el 4 y el 18 de diciembre, dependiendo del nivel de enseñanza y la planificación interna de cada colegio. Este calendario busca asegurar la continuidad educativa y adaptarse a las condiciones territoriales y climáticas de cada zona.