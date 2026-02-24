FUAS abre período especial: revisa fechas clave para postular

Las personas que no lograron completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) contarán con una nueva alternativa para postular a apoyos estatales destinados a la educación superior.

Este instrumento, administrado por el Ministerio de Educación (Mineduc), es un requisito fundamental para quienes buscan acceder a gratuidad, becas y créditos otorgados por el Estado, tanto para estudiantes nuevos como antiguos.

Cuándo será el nuevo plazo para postular al FUAS

El Gobierno de Chile informó la habilitación de un período extraordinario de postulación dirigido a quienes planean iniciar estudios de educación superior durante 2026 y no alcanzaron a realizar el trámite en la etapa inicial.

Este nuevo proceso estará disponible entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, lapso en el que se podrá completar el FUAS y optar a los distintos beneficios estudiantiles. El detalle del procedimiento y los requisitos se encuentra disponible en el sitio oficial, CLIC AQUÍ.

Cómo se distribuyen los períodos de postulación al FUAS

El plazo especial corresponde al segundo período de postulación, ya que el primero comenzó el 15 de enero y se extenderá, junto con la etapa de apelaciones, hasta el 25 de marzo.

De acuerdo con información difundida por ChileAtiende, los resultados de la evaluación socioeconómica correspondiente al segundo período serán publicados el 16 de abril.

Cuándo se conocerán los resultados finales de los beneficios

La asignación definitiva de los apoyos estudiantiles, tanto para quienes postularon en el primer como en el segundo período, será dada a conocer el 27 de mayo de 2026, fecha en la que los postulantes podrán verificar si accedieron a gratuidad, becas o créditos del Estado.