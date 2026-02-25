Alerta por tormentas eléctricas en el norte: revisa regiones y dias con mayor riesgo

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por la posible ocurrencia de tormentas eléctricas en cinco regiones del norte del país, debido a un escenario de inestabilidad atmosférica que se extendería durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno se desarrollaría desde esta jornada hasta la noche del jueves 26 de febrero, afectando principalmente sectores de precordillera y cordillera.

Cuándo se producirían las tormentas eléctricas

El informe indica que las descargas eléctricas se concentrarían en zonas de altura, con mayor probabilidad durante la tarde y noche, periodo en que las condiciones atmosféricas favorecerían la formación de nubosidad convectiva.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante eventuales cambios en la intensidad o extensión del fenómeno, especialmente en áreas cercanas a la alta montaña.

Qué regiones podrían verse afectadas

Las precipitaciones eléctricas se focalizarían en sectores cordilleranos y precordilleranos de las siguientes zonas del norte:

Región de Arica y Parinacota: Cordillera, durante miércoles y jueves.

Región de Tarapacá: Cordillera, durante miércoles y jueves.

Región de Antofagasta: Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera, martes y miércoles.

Región de Atacama: Precordillera el martes; Cordillera martes y miércoles.

Región de Coquimbo: Cordillera, durante el martes.

El monitoreo meteorológico continuará durante los próximos días, mientras se evalúa la evolución de este episodio de inestabilidad en el norte del país.