Bono por Hijo: qué es y quiénes pueden recibirlo en Chile

El Bono por Hijo es un beneficio estatal destinado a aumentar la pensión de mujeres, asignando un aporte económico por cada hijo nacido vivo o adoptado. La postulación no tiene costo y se entrega junto a la pensión cuando la beneficiaria cumple la edad requerida, hasta completar el monto establecido por ley.

Según ChileAtiende, “en el caso de hijos adoptados, la bonificación se genera tanto para la madre adoptiva como para la madre biológica”.

Cuál es la edad mínima para acceder al Bono por Hijo

La edad mínima para recibir este beneficio es de 65 años, siempre que se cumplan los requisitos legales. Entre ellos, se consideran diferentes situaciones previsionales:

Mujeres afiliadas a una AFP y que obtuvieron pensión desde el 1 de julio de 2009. En caso de recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el monto podría variar, y si se trató de una Garantía Estatal, la AFP podrá suspenderlo.

Titulares de Pensión Garantizada Universal (PGU), quienes continuarán cobrando el bono aunque pierdan este beneficio.

Mujeres sin afiliación a un régimen previsional que reciban una PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por AFP, aseguradora o IPS desde el 1 de julio de 2009.

Qué otros requisitos se deben cumplir

Además de la edad, la beneficiaria debe haber residido en Chile un total de 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad, y al menos cuatro años dentro de los cinco años previos a la solicitud.

Cómo se calcula el monto del Bono por Hijo

El valor del bono se determina sobre la base del 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales. El mínimo aplicable depende de la fecha de nacimiento del hijo:

Para hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, se considera el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165.000).

Para hijos nacidos después de esa fecha, se utiliza el ingreso mínimo vigente durante el mes de su nacimiento.

Este beneficio refuerza la seguridad económica de las mujeres al llegar a la tercera edad y reconoce tanto la maternidad biológica como la adoptiva, contribuyendo a mejorar la pensión de quienes cumplen los requisitos establecidos.