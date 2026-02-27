Permiso de Circulación 2026: plazo vence el 31 de marzo y así se puede pagar en una o dos cuotas

El proceso para gestionar el Permiso de Circulación 2026 sigue en marcha en las distintas municipalidades del país. Este trámite es indispensable para que los propietarios de vehículos puedan circular conforme a la normativa vigente.

Contar con este documento al día es una exigencia para la mayoría de los conductores. Para obtenerlo o renovarlo, es necesario tener la revisión técnica vigente, no mantener infracciones impagas y no figurar en el Registro de Pasajeros Infractores.

Cuál es la fecha límite para pagar el Permiso de Circulación 2026

Desde el Gobierno se informó que el plazo vence el martes 31 de marzo. Hasta esa fecha se puede realizar tanto la primera obtención como la renovación del permiso.

La obligación rige para los siguientes tipos de vehículos:

Automóviles particulares, de alquiler de lujo, de turismo y de servicios especiales.

Motocicletas.

Furgones.

Ambulancias.

Carrozas fúnebres.

Station wagons.

Camionetas.

Carros y remolques con capacidad de carga de hasta 1.750 kilos que se acoplan a vehículos motorizados, los cuales cancelan media unidad.

También existe la alternativa de pagar en dos cuotas. La primera debe abonarse entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, mientras que la segunda corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto.

Qué pasos se deben seguir para pagar el permiso

El trámite comienza revisando la tasación fiscal del vehículo en el sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos (SII), CLIC AQUÍ. Para consultar el monto, se debe ingresar el código correspondiente y el año de fabricación, o bien detallar las características del automóvil.

Con esa información, el propietario debe dirigirse a la municipalidad o a un punto habilitado en la comuna de su domicilio para efectuar el pago, que puede realizarse en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, o mediante cheque al día.

Qué documentos se exigen según el tipo de vehículo

En el caso de vehículos usados que renuevan el permiso, se solicita:

Permiso de circulación anterior.

Certificado de homologación o revisión técnica vigente.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Para vehículos nuevos que obtienen el permiso por primera vez, se requiere: