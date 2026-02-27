Precios de la bencina esta semana: parafina sube justo antes del regreso a clases

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de proyección de precios de los combustibles, documento que anticipa una variación acotada en el mercado. El reporte indica que la parafina registrará un incremento moderado a contar de este jueves 26 de febrero, mientras que el resto de los combustibles mantendría sus valores sin cambios relevantes.

La estatal recordó que su informe tiene carácter referencial, ya que no determina los precios finales al público. Son las empresas distribuidoras las que ajustan sus tarifas de manera independiente en función de diversos factores comerciales y logísticos.

Qué variaciones se estiman para cada combustible

Según el reporte semanal, las modificaciones proyectadas son las siguientes:

Gasolinas

93 octanos: 0,0 pesos por litro ($/lt)

97 octanos: 0,0 $/lt

Kerosene o parafina

+7,4 $/lt

Diésel

0,0 $/lt

GLP vehicular

0,0 $/lt

De concretarse estas proyecciones, el único ajuste correspondería al combustible utilizado principalmente para calefacción domiciliaria.

Por qué se producen las variaciones en los precios

La estimación considera el costo de importación de los combustibles refinados desde mercados de referencia cercanos, especialmente la Costa del Golfo de Estados Unidos, uno de los principales puntos de abastecimiento internacional.

Asimismo, el cálculo incorpora los mecanismos de estabilización vigentes en Chile, entre ellos el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), instrumentos diseñados para amortiguar fluctuaciones abruptas en los valores internos.

Estos sistemas permiten moderar los traspasos de las variaciones internacionales al consumidor final, evitando cambios bruscos semana a semana.