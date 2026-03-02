Regreso a clases 4 de marzo: revisa fechas oficiales y vacaciones de invierno por región

El término de la temporada estival marca el retorno paulatino a la rutina en todo el país, especialmente con el comienzo del año académico, período en que millones de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación retoman sus actividades presenciales.

Con el objetivo de ordenar este proceso a nivel nacional, el Ministerio de Educación dio a conocer el calendario oficial del periodo escolar, diseñado para optimizar las jornadas de enseñanza y considerar las diferencias territoriales entre regiones.

Cuándo deben volver los estudiantes a las aulas

De acuerdo con la información publicada en el sitio institucional, el ingreso de los alumnos de todos los niveles está programado para el miércoles 4 de marzo, fecha en que los establecimientos retomarán sus clases de manera formal.

El personal docente regresará antes a sus funciones. Su reincorporación quedó establecida para el lunes 2 de marzo, instancia destinada a labores de planificación académica y organización interna.

El término del año escolar se proyecta dentro de un rango que va desde el 4 hasta el 18 de diciembre, dependiendo de cada establecimiento y región.

Cómo se distribuirán las vacaciones de invierno según la región

El calendario también fija los periodos de receso invernal, los cuales varían en función de las condiciones climáticas y geográficas del país:

Desde Atacama hasta Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio.

Antofagasta y Los Lagos: del lunes 6 al viernes 17 de julio.

Arica y Parinacota y Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio.

Aysén y Magallanes: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio.

Estas fechas buscan equilibrar el descanso estudiantil con la continuidad del aprendizaje, considerando las particularidades de cada zona del territorio nacional.