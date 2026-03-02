Publicidad
Alza del pasaje: revisa los nuevos valores del transporte público en la RM

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Desde este domingo rige un alza de $25 en la tarifa adulto del transporte público en la RM. El pasaje en bus llega a $795 y el Metro alcanza hasta $895 en horario punta. El monto máximo mensual Dale QR se fijó en $42.000 y operará desde el 1 de marzo.

Desde las 00:00 horas del pasado domingo comenzó a regir el nuevo ajuste tarifario del transporte público integrado en la Región Metropolitana. El incremento es de $25 en la tarifa adulto y se aplica a los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas que conforman la red.

Con este reajuste, la tarifa adulto en buses sube a $795. En tanto, los valores del Metro y los trenes varían según franja horaria.

Nuevas tarifas

Buses

  • Adulto: $795

  • Escolar media y superior: $260

  • Adulto Mayor Integrada: $390

  • Adulto Mayor Pensionado: $260

Metro

  • Tarifa Punta: $895

  • Tarifa Valle: $815

  • Tarifa Baja: $735

Tren Nos–Estación Central

  • Tarifa Punta: $895

  • Tarifa Valle: $815

  • Tarifa Baja: $735

Además, el Monto Máximo Mensual de la Tarifa Inteligente Dale QR quedó fijado en $42.000. Este beneficio comenzará a regir desde el 1 de marzo.

El ajuste impacta directamente a los usuarios frecuentes del sistema, en un contexto de actualización periódica de tarifas del transporte público metropolitano.

