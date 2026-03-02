Seguro Social: revisa con tu RUT si recibes beneficios para adultos mayores en febrero

Durante febrero sigue vigente la entrega de los tres beneficios que integran el Seguro Social, un conjunto de ayudas económicas orientadas a personas mayores y a quienes están próximos a pensionarse, incorporadas tras la Reforma de Pensiones.

Estos aportes buscan reforzar los ingresos mensuales y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, entregando apoyo directo a pensionados y personas con discapacidad, según información de ChileAtiende.

Cómo consultar si corresponde algún beneficio del Seguro Social

Para saber si se accede a alguno de estos aportes, es necesario ingresar al portal oficial de consulta, CLIC AQUÍ, seleccionar la opción “Consultar beneficios” e ingresar el RUN junto con la fecha de nacimiento.

Una vez realizado el trámite, el sistema despliega el detalle de los beneficios asignados, los montos correspondientes, el estado de pago y la resolución vinculada a cada ayuda.

Qué beneficios componen el Seguro Social este año

El Seguro Social contempla tres aportes principales dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad:

Beneficio por Años Cotizados

Está dirigido a personas mayores de 65 años afiliadas a una AFP o compañía de seguros. Otorga 0,1 UF por cada 12 meses de cotización, siempre que los hombres registren al menos 240 meses y las mujeres 120 meses o más. El monto máximo alcanza las 2,5 UF mensuales para quienes acumulen 300 meses cotizados.

Compensación por Expectativa de Vida

Este aporte está destinado a mujeres mayores de 65 años y busca compensar la diferencia en el monto de pensión asociada a una mayor expectativa de vida. El beneficio contempla un pago mínimo de 0,25 UF.

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Corresponde a personas que aún no se han pensionado y que enfrenten una situación de invalidez, o bien a sus familiares en caso de fallecimiento. Este beneficio comenzará a entregarse a partir de agosto.