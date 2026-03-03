Tarjeta de coordenadas: desde cuando dejarán de funcionar en Chile

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la eliminación de la tarjeta de coordenadas como método de verificación en pagos y transferencias electrónicas. La medida busca reducir los riesgos de fraude y modernizar los sistemas de autenticación en el país.

Por qué se retira la tarjeta de coordenadas

La CMF explicó que los métodos tradicionales de verificación, como la tarjeta de coordenadas, se han vuelto vulnerables frente a nuevas formas de fraude digital. “La transición a sistemas más avanzados permite fortalecer la seguridad de los usuarios”, indicaron desde la autoridad.

Algunos clientes han expresado su preocupación por la dificultad de adaptarse a herramientas digitales como las claves en aplicaciones móviles, lo que motivó que la CMF fijara el 1 de agosto de 2026 como fecha límite para el uso de la tarjeta.

Qué alternativas ofrecen los bancos

Con la fecha de retiro próxima, las instituciones financieras han comenzado a implementar métodos de autenticación más modernos:

Banco Estado: Desde noviembre de 2025 comenzó a desactivar la tarjeta de coordenadas. Ahora los clientes utilizan BE Pass (clave) o BE Face (escaneo facial mediante el celular).

Banco de Chile / Banco Edwards: Mantendrán la tarjeta vigente hasta el 1 de agosto de 2026. Se emplea Mi Pass para autorizar transacciones.

Banco Santander: Informó a sus clientes que desde el 9 de marzo la tarjeta será reemplazada por la Super Clave, según comunicó Radio Biobío.

Cómo protegerse ante los cambios

La CMF recomienda a los usuarios:

Informarse con su banco sobre los nuevos sistemas de autenticación para pagos y otras operaciones.

Solicitar asistencia si existen dudas sobre el uso de los métodos digitales.

Garantizar acceso continuo a sus operaciones financieras mientras se implementan los nuevos sistemas.

No compartir claves ni mecanismos de acceso, ya que son personales e intransferibles.

Qué ventajas traen los nuevos métodos

De acuerdo con el Sernac, los principales beneficios incluyen:

Mayor seguridad: Se reemplazan métodos obsoletos por autenticaciones reforzadas, disminuyendo riesgos de suplantación de identidad.

Modernización del sistema: Las operaciones serán más rápidas y se alinean con estándares internacionales.

Mayor trazabilidad: Cada transacción tendrá un código único, reduciendo la posibilidad de reutilización de claves.

Con estas actualizaciones, los bancos buscan que los usuarios se adapten a sistemas más seguros y eficientes antes de que la tarjeta de coordenadas deje de ser válida.