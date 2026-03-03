Valparaíso: suben tarifas del transporte público desde el 28 de febrero

A partir del 28 de febrero de 2026, las tarifas del transporte público en la Región de Valparaíso tuvieron un aumento, según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Jean Pierre Ugarte, seremi del MTT, señaló que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hemos trabajado arduamente en apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna a lo largo de nuestro territorio. Este tipo de decisiones no son fáciles de comunicar a la ciudadanía, porque sabemos el impacto que tienen en las economías familiares. Sin embargo, para continuar avanzando en un transporte público de calidad, resulta necesario mantener el equilibrio económico del sistema y ser responsables con el correcto uso de los recursos fiscales”.

Por qué cambiaron las tarifas en la región

El valor del transporte público regulado en regiones se determina mediante un polinomio, considerando factores externos como el precio del diésel, el valor del dólar y la inflación, entre otros elementos.

Tarifas para Quintero y Limache

Desde el 28 de febrero, los precios son los siguientes:

Quintero

Local: $620 adulto / $310 adulto mayor / $200 estudiante

Local: $820 adulto / $410 adulto mayor / $270 estudiante

Directo: $970 adulto / $480 adulto mayor / $320 estudiante / $390 estudiante tramo largo (1)

Directo: $1.090 adulto / $540 adulto mayor / $360 estudiante / $440 estudiante tramo largo (1)

Directo: $1.190 adulto / $590 adulto mayor / $390 estudiante / $480 estudiante tramo largo (1)

Directo: $1.740 adulto / $870 adulto mayor / $570 estudiante / $700 estudiante tramo largo (1)

Limache

Local: $410 adulto / $200 adulto mayor / $140 estudiante

(1) Tarifa corresponde al 40% de tarifa adulto en tramos superiores a 50 kilómetros, según Resolución N°1348 de 2019 del MTT.

Tarifas para el Gran Valparaíso

Incluye Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Los valores por Unidad de Negocio (UN) son los siguientes:

UN01

101 al 115: $450 adulto / $220 adulto mayor / $280 estudiante

117 al 126: $450 adulto / $220 adulto mayor / $150 estudiante

116: $390 adulto / $190 adulto mayor / $130 estudiante

101 al 115 Directo: $840 adulto / $420 adulto mayor / $280 estudiante

UN02

201 al 216: $450 adulto / $220 adulto mayor / $200 estudiante

217: $560 adulto / $280 adulto mayor / $210 estudiante

201-216 Cerro Plan: $520 adulto / $260 adulto mayor / $200 estudiante

217 Cerro Plan Directo: $640 adulto / $320 adulto mayor / $210 estudiante

201-216 Directo: $610 adulto / $300 adulto mayor / $200 estudiante

UN03

301 al 309: $450 adulto / $220 adulto mayor / $280 estudiante

301 al 309 Cerro Plan: $520 adulto / $260 adulto mayor / $280 estudiante

301 al 309 Directo: $840 adulto / $420 adulto mayor / $280 estudiante

UN04

Todos Local: $450 adulto / $220 adulto mayor / $170 estudiante / $250 estudiante tramo local (4)

402-406 Cerro Plan: $610 adulto / $300 adulto mayor / $250 estudiante

400 Directo: $520 adulto / $260 adulto mayor / $170 estudiante

402-406 Directo: $760 adulto / $380 adulto mayor / $250 estudiante

(4) Corresponde a tarifa local para los servicios 402 – 406

UN07

701 al 708: $390 adulto / $190 adulto mayor / $170 estudiante / $200 estudiante tramo local (5)

701 al 708 Directo: $520 adulto / $260 adulto mayor / $170 estudiante

704 Directo: $610 adulto / $300 adulto mayor / $200 estudiante

(5) Corresponde a la tarifa local para el servicio 704

UN08 a UN19

901 y 902 Local: $330 adulto / $160 adulto mayor / $190 estudiante

903: $390 adulto / $190 adulto mayor / $230 estudiante

901 y 902 Cerro Plan: $480 adulto / $240 adulto mayor / $190 estudiante

903 Cerro Plan: $570 adulto / $280 adulto mayor / $230 estudiante

901 y 902 Directo: $570 adulto / $280 adulto mayor / $190 estudiante

903 Directo: $710 adulto / $350 adulto mayor / $230 estudiante

UN13 Local: $410 adulto / $200 adulto mayor / $140 estudiante

UN13 Cerro Plan: $510 adulto / $250 adulto mayor / $170 estudiante

UN19 Local: $430 adulto / $210 adulto mayor / $140 estudiante

El MTT subraya que este ajuste busca optimizar los recursos, promoviendo la descentralización y la equidad territorial, así como mejorar la calidad de los servicios de transporte público, beneficiando tanto a usuarios habituales como a estudiantes que dependen de estos vehículos para acceder a sus centros educativos.