Beneficios y bonos para mujeres: qué aportes se pueden recibir este mes

Durante este mes, diversas mujeres —trabajadoras, dueñas de casa, pensionadas o madres— pueden acceder a distintos beneficios estatales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada aporte. Conocer los montos y condiciones permite planificar mejor su recepción.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) mantiene su entrega mensual para quienes ya son beneficiarias. Este aporte está dirigido a mujeres trabajadoras que cumplen con las condiciones estipuladas por el Sence.

Para el calendario de este mes, el pago será efectuado el martes 31 de marzo y puede alcanzar hasta $44.157, según corresponda. Una de sus ventajas es que las postulaciones están abiertas durante todo el año a través del portal web del Sence, CLIC AQUÍ. La solicitud se realiza ingresando al apartado “Tu perfil” con RUT y Clave Única.

Bono por Hijo

Este bono está disponible para madres biológicas o adoptivas, pero se entrega cuando cumplen 65 años y se jubilan. No se otorga al momento del nacimiento del hijo.

El beneficio genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del niño o niña. Su cálculo corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes de nacimiento, y de $165 mil para hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Asignación Maternal

Se dirige a trabajadoras embarazadas y hombres cuyas cónyuges estén gestando. Se puede solicitar desde el quinto mes de embarazo y el pago es retroactivo, cubriendo los nueve meses.

El monto depende del salario, variando entre $4.267 y $22.007 mensuales, tanto para trabajadoras dependientes como independientes. La entrega a trabajadoras dependientes se realiza junto a la remuneración mensual, mientras que las independientes lo recibieron durante la Operación Renta, siempre que declararan sus cargas familiares en 2023.

Se solicita en un centro de atención de ChileAtiende, a través de la plataforma habilitada del IPS EN LÍNEA, CLIC AQUÍ, o a través de la sucursal virtual de ChileAtiende, CLIC AQUÍ.

Subsidio Maternal

Este subsidio beneficia a mujeres embarazadas dentro del 60% de vulnerabilidad económica según el Registro Social de Hogares, sin requerir que estén trabajando.

Para solicitarlo se debe acudir al municipio con cédula de identidad, certificado de residencia, certificado de embarazo y agenda de controles prenatales. Se otorga desde el quinto mes de gestación y también cubre los nueve meses de manera retroactiva.

Según Chile Crece Más: “Para recibir el SUF Maternal no puedes contar con otros ingresos o derechos similares (Asignación Familiar, ingreso por concepto de trabajo y/o derecho al prenatal y postnatal, Subsidio Familiar, etcétera). Si ya recibes Subsidio Familiar, no puedes optar al Subsidio Maternal, ya que los beneficios no son replicables”.

Bono de Protección

También conocido como Bono Dueña de Casa, este aporte tiene una duración de dos años y las madres reciben prioridad en su entrega.

El requisito principal es haber aceptado participar en uno de los programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades: “Familias”, “Abriendo Caminos”, “Calle” o “Vínculos”. No requiere postulación, ya que el pago se entrega automáticamente a quienes cumplen las condiciones.

Los montos son los siguientes: