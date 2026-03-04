Cuánto se gasta en bencina para ir a Valparaíso: este es el gasto estimado

Viajar en auto a Valparaíso desde Santiago es una de las opciones más utilizadas, especialmente en fines de semana y periodos de vacaciones. Sin embargo, el gasto en bencina puede variar de forma importante según el tipo de vehículo, el rendimiento por litro y las condiciones del viaje.

Cuánto se gasta realmente en bencina para el viaje

La distancia entre Santiago y Valparaíso es de aproximadamente 120 kilómetros por tramo, lo que implica un recorrido total cercano a los 240 kilómetros ida y vuelta, considerando la Ruta 68 como la vía principal.

En términos de consumo, un auto con rendimiento promedio de 12 a 15 km por litro necesita entre 16 y 20 litros de bencina para completar el trayecto completo. En el caso de vehículos más eficientes, el consumo puede ser menor, mientras que autos de mayor tamaño o con motores menos eficientes suelen requerir más combustible.

Con precios promedio de la bencina, el gasto estimado solo en combustible para ir y volver de Valparaíso se ubica entre $18.000 y $26.000. Este monto puede aumentar en situaciones de alta congestión, uso constante del aire acondicionado o conducción a altas velocidades.

Qué factores influyen en el gasto final

El costo del viaje no depende únicamente de la distancia. Elementos como el tipo de bencina utilizada, el estado del vehículo, la presión de los neumáticos, la carga transportada y el tráfico en la ruta pueden incidir directamente en el consumo.

Además, en fines de semana largos o temporadas altas, los tacos prolongados en la Ruta 68 suelen aumentar el gasto de combustible, incluso cuando la distancia recorrida es la misma.

Cómo se puede reducir el consumo de bencina

Para optimizar el gasto durante el viaje, se recomienda mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones bruscas, revisar el estado del vehículo antes de salir y planificar el horario de viaje para evitar los momentos de mayor congestión.