Nudo Baquedano: así se organizará el tránsito y las ciclovías desde marzo

El Gobierno de Santiago dio a conocer la nueva organización del tránsito en el Nudo Baquedano, esquema que ya comenzó a aplicarse en el sector.

Los cambios forman parte de la etapa final de las obras de renovación de la Plaza Baquedano, cuya inauguración oficial se proyecta para marzo.

Cómo queda la circulación de vehículos y transporte público en Plaza Baquedano

Mediante sus redes sociales, el Gobierno de Santiago difundió material gráfico explicando la distribución de pistas en el eje Baquedano.

En el tramo que conecta Avenida Providencia con la Alameda, se habilitaron dos vías destinadas exclusivamente al transporte público, mientras que los automóviles particulares contarán con una sola pista para desplazarse en ese sentido.

Qué cambios habrá para ciclistas y peatones en el eje Baquedano

Las imágenes compartidas también detallan el funcionamiento de la ciclovía, que permitirá el tránsito bidireccional entre la Alameda y Vicuña Mackenna.

Además, se especifican los cruces peatonales habilitados en distintos puntos del sector, con el objetivo de ordenar los desplazamientos a pie en una de las zonas con mayor flujo de la capital.

Finalmente, el Gobierno de Santiago recomendó programar los traslados con anticipación, privilegiar el transporte público al circular por el eje Baquedano y considerar el uso de bicicleta cuando sea posible, aprovechando la infraestructura disponible.