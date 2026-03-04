Publicidad
Nuevo recorrido de Red movilidad en Cerrillos: revisa los horarios y cambios en las rutas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Red Movilidad implementa cambios desde este sábado con nuevo recorrido I39 en Cerrillos y ajustes a los servicios C30e y G12.

En el contexto de ajustes a la red de transporte público para mejorar la conectividad, Red Movilidad anunció una nueva actualización de recorridos que comenzará a regir este sábado 28 de febrero. Las modificaciones consideran la incorporación de un nuevo servicio y cambios en trayectos existentes en distintas comunas de la capital.

Qué nuevo recorrido comienza a operar en Cerrillos

La principal novedad es la puesta en marcha del servicio I39 en la comuna de Cerrillos. Este trazado permitirá un enlace directo entre la Villa San Alberto y la estación Metro Cerrillos, facilitando los desplazamientos diarios hacia la red ferroviaria.

El funcionamiento del nuevo servicio será de lunes a domingo con los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 06:00 a 22:30 horas.

  • Sábados: 06:30 a 22:30 horas.

  • Domingos: 07:00 a 22:30 horas.

Qué cambios tendrán los recorridos en Lo Barnechea y La Cisterna

Las modificaciones también contemplan ajustes en otros servicios. El recorrido C30e ampliará su trayecto hasta el sector Pie Andino con avenida Panorámica Norte, en la comuna de Lo Barnechea, con el objetivo de aumentar la cobertura para residentes de esa zona.

Por su parte, el servicio G12 alterará su ruta en La Cisterna, estableciendo una conexión directa entre el Cesfam Eduardo Frei Montalva y la estación de Metro La Cisterna, lo que permitirá mejorar el acceso a servicios de salud y transporte masivo.

Ante dudas y consultas, invitamos a usuarias y usuarios a comunicarse con nuestros canales oficiales de atención: Redes Sociales @Red_Movilidad y Call Center gratuito llamando al 800 73 00 73 (desde teléfonos fijos) o al 600 730 00 73 (desde celulares).

